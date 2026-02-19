PLAĆA BORBU PROTIV MILA ĐUKANOVIĆA: Zašto je bivšoj ministarki Vesni Bratić, posle policijskog zadržavanja, određen i pritvor do 30 dana

DOK je Crna Gora očekivala privođenje Vesne Medenice iz Kolašina u Spuž, osuđene provstepenom presudom na deset godina i dva meseca zatvora, njenog odbeglog sina Miloša i specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja je takođe u bekstvu, lisice na ruke stavljene su bivšoj ministarki prosvete, nauke kulture i sporta, uglednoj univerzitetskoj profesorki Vesni Bratić (Ujedinjena Crna Gora). Njoj je, posle policijskog zadržavanja, određen i pritvor do 30 dana!

Vlada Crne Gore

Njen kratki "boravak" u Vladi premijera Zdravka Krivokapića ostao je upamćen po tome što je jedina imala "petlju" da otvoreno uđe u "rat" sa nekadašnjim nedodirljivim kadrovima Mila Đukanovića. I zato ne čudi što je sudija za istragu Suzana Mugoša preuzela ovaj slučaj kao "specijalni zadatak", jer je reč o osobi koja je postala poznata u čuvenom slučaju "državni udar" i presudama liderima DF Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću, vozaču Mihailu Čađenoviću, državljanima Srbije i Rusije. Mugoša je 2024. prekršajno kažnjena zabranom napredovanja na dve godine i sa 30 odsto od plate zbog izjava da su neke od sudija u Apelacionom sudu primile pare da bi oslobodile Mandića i Kneževića.

Bratićevoj se stavlja na teret produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i opasnost od bekstva. Njen advokat Mitar Šušić kazao je da apsolutno ne postoji opasnost od bekstva.

- Ona je univerzitetski profesor, što nije funkcija koja se lako stiče. Obrazloženje tužioca u delu opasnost uticaja na svedoke i skrivanja i uništenja dokaza potpuno je, po našem mišljenju, neosnovano, s obzirom na to da ona već četiri godine nije ministar i nema nikakav odnos prema tim ljudima na koje bi navodno mogla da utiče. A i vodili su se i vode postupci povodom tih razrešenja - kazao je Šušić.

Bratićeva je procesuirana zbog smene oko 140 direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori i navodne pričinjene štete od najmanje 400.000 evra. Ona je na funkciji ministra bila nešto više od godinu - od prve post-DPS Vlade izabrane 4. decembra 2020. do 4. februara 2022. godine, kada joj je izglasano nepoverenje. U prvoj polovini mandata smenila je gotovo sve direktore škola, a razlog za to bio je što nisu obrazovali školske odbore. Usledili su postupci pred sudovima na kojima su direktori tvrdili da su otkaze dobili nezakonito.

Napustila sednicu Vlade MINISTARKA Bratić jednom prilikom napustila je sednicu Vlade jer je, kako se i danas može čuti, premijer Zdravko Krivokapić preinačio odluku Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta, da novi član UO Univerziteta Crne Gore, koji je trebalo da zastupa interese Vlade, bude viši naučni saradnika Istorijskog instituta dr Žarko Leković. Međutim, navodno je Krivokapić u poslednjem trenutku predložio docenta na Univerzitetu Donja Gorica i direktora Centra za helenske studije u Podgorici Filipa Ivanovića, koji je danas u Vladi Milojka Spajića potpredsednik za vanjske i evvropske poslove.

U januaru 2023. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv Bratićeve, a krivičnu prijavu protiv nje podneo je NVO Centar za građansko obrazovanje, a potom i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa. Tužbom je traženo da se ona obaveže da isplati odštetu državi nastalu usled "nezakonite smene direktora i troškova nastalih tokom sudskih postupaka". Kasnije je iz Ministarstva prosvete saopšteno kako je, po osnovu presuda u korist smenjenih direktora, država platila oko 400.000 evra.

Ali, u međuvremenu je bilo novih izvršenja presuda. Krajem prošle godine Osnovni sud u Podgorici presudio je da Bratićeva nije dužna da nadoknadi štetu državi, nastalu usled isplate obeštećenja smenjenim direktorima. Zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa, pritom, zahtevao je da Bratićeva na ime štete po budžet državi isplati 15.281 evro. U međuvremenu, zaštitnik je pred Osnovnim sudom pokrenuo još dve tužbe protiv Bratićeve, gde traži odgovornost za oko sto direktora.

I dok su je iz opozicije optuživali za politički revanšizam, Bratićeva je razrešenja u prosveti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je deo smenjenih direktora zloupotrebio obrazovne ustanove u političke svrhe. Brojni funkcioneri, srpske političke partije i njihovih lideri, intelektualci, profesori, običan svet, stali su u odbranu Bratićeve. Stala je i Eparhija budimljansko-nikšićka. Njen partijski saborac Goran Danilović (lider Ujedinjene Crne Gore) je u čudu.

- Da mi je neko rekao da ćemo ovo doživeti, rekao bih da nije moguće. Vesna je hrabra žena koja se nije libila da kaže sve što misli. Ono što je ona uradila tada je za medalju, a ne za zatvor. Nije Vesna Bratić Vesna Medenica - izjavio je Danilović.

Vesnina sestra Slavica Bratić juče je apelovala na predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da spreči nepravdu i sačuva Crnu Goru od "očigledno politički motivisanog obračuna" protiv njene sestre. S obzirom na to da je Milatović bio i njen kolega u Vladi i da odlično poznaje rad, stručnost i moralne osobine Vesne Bratić, smatra da je njegova obaveza "da oslobodi jednog doktora nauka i redovnog profesora od krivičnog gonjenja".

Zdravko ćuti BIVŠI premijer Zdravko Krivokapić nije se niti jednom oglasio povodom hapšenja bivše ministarke Vesne Bratić. Nasuprot tome, vrlo često je istupao prilikom svađa Milojka Spajića i Jakova Milatovića, pokušavajući da uteši svoju političku decu.

- Vidi Crna Gora, a nadam se i predsednik države, da je celi ovaj proces jedna velika nepravda, jer dok ozloglašeni kriminalci i ljudi koji su ukrali na stotine miliona od građana ove zemlje slobodno šetaju ulicama, moja sestra, koja niti jedan jedini cent nije uzela od ove države, dobija meru trideset dana pritvora - upozorila je Slavica Bratić.

Jakov Milatović je među retkima koji su bili u istoj Vladi sa Bratićevom, a da je osudio njeno privođenje.