PRVI SNIMCI Letelica koja će dominirati svetom: Kineski lovac 6. generacije imaće tri motora (VIDEO)

SNIMCI objavljeni na kineskim društvenim mrežama po prvi put su prikazali ultradugog dometa lovac šeste generacije koji je trenutno u razvoju u korporaciji Chengdu Aircraft Corporation, sa sva tri motora uključena i užarena, u onome što deluje kao fotografija neposredno pred poletanje.

Avion je prvi put otkriven 26. decembra 2024. godine i još uvek nema zvanično ime, a predstavlja prvi borbeni avion na svetu sa konfiguracijom od tri motora, pri čemu je centralni motor vidljivo veći od dva bočna.

Očekuje se da je ova konfiguracija optimalna kako bi avion, koji je ubedljivo najveći lovac ikada razvijen u svetu, zadržao povoljan odnos potiska i mase uprkos svojim dimenzijama, ali i da donese određene prednosti u pogledu efikasnosti potrošnje goriva tokom izuzetno dugih letova. Procenjuje se da će domet aviona premašiti 8.000 kilometara, što omogućava produžene letove iznad Tihog okeana i stavlja ciljeve u radijusu većem od 4.000 kilometara u domet bez dopune goriva u vazduhu.

Najnovija fotografija prikazuje novi lovac sa izmenjenom konfiguracijom glavnog stajnog trapa, sa točkovima postavljenim jedan pored drugog, što ukazuje da je u pitanju jedan od novijih od četiri prototipa za koje je poznato da su započeli letna ispitivanja. Jedno od ključnih pitanja u vezi sa novim lovcem, koji se na Zapadu naziva „J-XX“ ili „J-36“, jeste da li će on integrisati jedan ili više motora sa takozvanim „trećim tokom“ vazduha zaobilaznog strujanja radi veće efikasnosti i boljeg hlađenja.

Motor sa ovom novom dizajnerskom karakteristikom prethodno je razvijan u okviru američkog programa Adaptive Engine Transition Program sa ciljem modernizacije lovca pete generacije F-35 na standard „5+ generacije“, pre nego što je program otkazan radi smanjenja troškova. Motor razvijan u okviru ovog programa takođe je trebalo da ima adaptivni ciklus, koji bi značajno povećao potisak i izdržljivost omogućavajući prelaz između režima visoke efikasnosti potrošnje goriva za krstarenje i režima visokog potiska za borbu.

Iako se već očekuje da konfiguracija sa tri motora obezbedi veoma visok nivo snage za ugrađene sisteme, uključujući i najveći radar ikada ugrađen u jedan lovac, kao i potencijalno oružje usmerene energije, dodatni kapacitet hlađenja i proizvodnje električne energije koji bi pružio motor sa tri toka vazduha dodatno bi upotpunio ove sposobnosti.

Kineski lovački motori koji su trenutno u serijskoj proizvodnji smatraju se tehnološki u velikoj meri uporedivim sa onima u Sjedinjenim Državama. Potvrđeno je u decembru 2025. godine da je motor WS-15 integrisan u serijske lovce pete generacije J-20 za vazdušnu nadmoć, za koje se procenjuje da imaju odnos potiska i mase i efikasnost potrošnje goriva uporedive sa motorom F135 koji pokreće F-35, jedini lovac pete generacije u proizvodnji u zapadnom svetu. Oba motora su znatno efikasnija i snažnija od starijeg motora F119 koji pokreće lovac pete generacije F-22. Nove varijante J-20 sa dvomotorskom konfiguracijom WS-15 imaju veći ukupni potisak od bilo kog operativnog lovačkog aviona na svetu. Uprkos značajnom napretku kineske industrije u dovođenju programa WS-15 do faze serijske proizvodnje, i dalje ostaje neizvesno koliko je Kina spremna da operativno uvede motor sa tri toka vazduha ili adaptivnim ciklusom za novi lovac, kao i da li je to uopšte planirano.

Nekoliko dana pre objavljivanja prve fotografije novog lovca šeste generacije sa tri aktivna motora, program je, prema izveštajima, dostigao značajnu prekretnicu prvim letom četvrtog prototipa. Četiri postepeno sve naprednija prototipa predstavljena su u periodu od približno 13 meseci, počev od decembra 2024. godine, što ukazuje na izuzetno brz tempo razvoja i sugeriše da bi avion mogao biti uveden u operativnu upotrebu početkom 2030-ih godina, verovatno više od pola decenije pre bilo kog drugog lovca iste generacije.

Suparnički lovac šeste generacije F-47, koji se razvija za Ratno vazduhoplovstvo SAD, planiran je za prvi let tek 2028. godine, a ulazak u službu očekuje se u drugoj polovini 2030-ih. Sjedinjene Države su u prošlosti za uvođenje svojih lovaca iz faze letnih ispitivanja u operativnu upotrebu trošile više nego dvostruko više vremena.

Poređenje lovaca 6. generacije (Kina – SAD – Rusija – NATO)

KINA – „J-36 / J-XX“ (nezvanične oznake)

Status: Već leti – najmanje 4 prototipa

Prvi put prikazan: decembar 2024.

Očekuje se uvođenje u službu: rane 2030-ti

Ključne karakteristike: Jedini lovac sa tri motora (centralni + dva bočna), ogromne dimenzije – najveći lovac ikada.



Radijus dejstva bez dopune: >4.000 km

Potencijal za: oružje usmerene energije (laseri), najveći avionski radar ikada, upravljanje dronovima (loyal wingman)

Filozofija: Domet + energetska nadmoć + kontrola vazdušnog prostora nad Pacifikom

SAD – F-47 (NGAD – USAF)

Status: Prototip još nije poleteo

Prvi let: planiran 2028.

Ulazak u službu: kraj 2030-tih

Ključne karakteristike (projektovane): Dvomotorna konfiguracija

Fokus na: senzorsku fuziju, AI asistirano donošenje odluka, „sistem sistema“ (lovac + dronovi), adaptivni motori (promenljiv ciklus) – još uvek nesigurno

SAD – F/A-XX (US NAVY)

Status: U ranoj fazi razvoja

Prvi let: kraj 2020-tih / početak 2030-tih

Posebnosti: Palubni lovac za nosače aviona

Naglasak na: veliki domet (Pacifik), izdržljivost u pomorskom okruženju, zamenu F/A-18E/F

RUSIJA – BUDUĆI PROGRAM (NASLEDNIK SU-57)

Status: Konceptualna faza, nema letećeg prototipa (MiG-41), fokus trenutno na modernizaciji Su-57

Projektovane ideje: Veštačka inteligencija, Puna integracija sa udarnim dronovima (S-70 „Ohotnik“)

Potencijalno: bespilotna varijanta, ekstremna manevarska sposobnost

Ograničenja: finansije, sankcije, proizvodni kapaciteti



Manevar + udarna moć + bespilotna podrška

NATO (Evropa) – FCAS / GCAP

Zemlje: Francuska, Nemačka, Španija (FCAS)/ Britanija, Italija, Japan (GCAP / Tempest)

Status: Politički i industrijski sporovi, prototipi još ne lete,

Operativnost: 2040+

Karakteristike: Visok nivo automatizacije, saradnja sa dronovima, manji domet u odnosu na Kinu i SAD

Filozofija: Kolektivna NATO interoperabilnost

