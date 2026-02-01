Društvo

PRED NAMA SU SNEG, KOŠAVA I LEDENI DANI: Stižu zimski dani

V.N.

01. 02. 2026. u 07:01

U SRBIJI u nedelju oblačno i hladno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom.

ПРЕД НАМА СУ СНЕГ, КОШАВА И ЛЕДЕНИ ДАНИ: Стижу зимски дани

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Oblačno i hladno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče sa susnežicom i slabim snegom. Na jugu i jugoistoku Srbije tokom celog dana padaće sneg, pa se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača. 

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine. 

Najviša temperatura od 0 do 5 °C.
 

VREME NAREDNIH DANA

Početkom sledeće sedmicedelimično razvedravanje uz jutarnji mraz. Ledeni dani od 01. do 03.02. očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0 °S, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature tokom prva dva dana februara biti od 0 do 5 °S, a zatim ponovo u porastu.

Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od utorka uveče (03.02.) do četvrtka ujutro (05.02.) košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 °S, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme. 

Od srede (04.02.) do kraja perioda (07.02.) česta prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom uz malu količinu padavina.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJAN OPEN 2026, FINALE: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!

AUSTRALIJAN OPEN 2026, FINALE: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!