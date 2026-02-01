PRED NAMA SU SNEG, KOŠAVA I LEDENI DANI: Stižu zimski dani

U SRBIJI u nedelju oblačno i hladno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Oblačno i hladno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče sa susnežicom i slabim snegom. Na jugu i jugoistoku Srbije tokom celog dana padaće sneg, pa se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine.

Najviša temperatura od 0 do 5 °C.



VREME NAREDNIH DANA



Početkom sledeće sedmicedelimično razvedravanje uz jutarnji mraz. Ledeni dani od 01. do 03.02. očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0 °S, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature tokom prva dva dana februara biti od 0 do 5 °S, a zatim ponovo u porastu.

Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od utorka uveče (03.02.) do četvrtka ujutro (05.02.) košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 °S, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme.

Od srede (04.02.) do kraja perioda (07.02.) česta prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom uz malu količinu padavina.