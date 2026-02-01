STIŽE NOVAC ZA PENZIONERE: Detaljan kalendar uplata

PREMA zvaničnim podacima, isplata januarskih penzija počinje 3. februara.

Foto: Depositphotos

Prema zvaničnim podacima, isplata januarskih penzija počinje 3. februara, dok će većina penzionera svoja primanja dobiti u drugoj dekadi meseca.

Raspored isplate januarskih penzija u februaru

3. februar

Počinje isplata za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti, i to za one koji penzije primaju preko računa u bankama, kao i za one koji ih dobijaju na kućne adrese i na šaltere pošta

9. februar

Penzije počinju da pristižu za penzionere iz kategorije zaposlenih

istog dana počinje i isplata za one koji penzije primaju na kućnu adresu ili na šalterima pošta

10. februar

Penzije će dobiti penzioneri iz kategorije zaposleni koji novac dobijaju preko tekućih računa

penzioneri iz bivših republika SFRJ

Isplata se, kao i do sada, odvija postepeno, u skladu sa tehničkim mogućnostima banaka i Pošte Srbije.

Šta penzioneri treba da znaju

Penzije se ne isplaćuju svima istog dana

redosled zavisi od kategorije osiguranja i načina isplate

ukoliko penzija ne legne istog dana, preporučuje se da se sačeka jedan do dva radna dana

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.