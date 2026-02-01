STIŽE NOVAC ZA PENZIONERE: Detaljan kalendar uplata
PREMA zvaničnim podacima, isplata januarskih penzija počinje 3. februara.
Prema zvaničnim podacima, isplata januarskih penzija počinje 3. februara, dok će većina penzionera svoja primanja dobiti u drugoj dekadi meseca.
Raspored isplate januarskih penzija u februaru
3. februar
Počinje isplata za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti, i to za one koji penzije primaju preko računa u bankama, kao i za one koji ih dobijaju na kućne adrese i na šaltere pošta
9. februar
Penzije počinju da pristižu za penzionere iz kategorije zaposlenih
istog dana počinje i isplata za one koji penzije primaju na kućnu adresu ili na šalterima pošta
10. februar
Penzije će dobiti penzioneri iz kategorije zaposleni koji novac dobijaju preko tekućih računa
penzioneri iz bivših republika SFRJ
Isplata se, kao i do sada, odvija postepeno, u skladu sa tehničkim mogućnostima banaka i Pošte Srbije.
Šta penzioneri treba da znaju
Penzije se ne isplaćuju svima istog dana
redosled zavisi od kategorije osiguranja i načina isplate
ukoliko penzija ne legne istog dana, preporučuje se da se sačeka jedan do dva radna dana
Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.
