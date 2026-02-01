NOVAK ĐOKOVIĆ U NEVERICI: Finale Australijan opena, a glavna zvezda - Rafael Nadal!

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.

Tiču se i najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

Naime, organizatori prvog grend slema u ovoj godini rešili su da u centar pažnje na dan finala stave - Rafaela Nadala.

Naime, "proslavljanje uspeha Rafaela Nadala, ali i Eš Barti i Dilana Alkota" predviđeno je za "Noć legendi", baš u danu (po lokalnom vremenu to je 17.30) kada Nole i Karlos Alkaraz igraju finale.

Čudan odabir i "tajminga" i Novakovog najvećeg rivala - baš za datim kada se Đoković bori za 25. grend slem titulu, ali... Odluka je takva kakva jeste.

Ali, to nije najveće iznenađenje koje je danas sačekalo Srbina u Melburnu:

Sve svetske kladionice tvrde: Novak Đoković nema apsolutno nikakve šanse protiv Alkaraza?



Španski teniser Karlos Alkaraz je apsolutni favorit za titulu na AusOpenu po mišljenju svih vodećih svetskih kladionica.

O tome svedoče činjenice da koliko god novca "stavite" na Španca, izuzetno malo ćete zaraditi jer kladioničarske kuće čvrsto veruju da je to apsolutno jedini mogući ishod.

Kvote na Alkraza su od 1,27, do 1,30, što znači da ako uložite hiljadu dinara, zaradićete oko 270.

Sa druge strane, kvote na rekodera po broju grend slem titula (a i po broju osvojenih AusOpena) su "astronomske". Idu od 3,34 do čak 3,56, što znači da ko se kladi na Novaka i pogodi da će on pobediti "Karlitosa", dobiće na hiljadu uloženih dinara 2.340 do 2.560 dinara.

U "prevodu", oko deset puta veća je zarada ako se neko kladi na Noleta

A to su kvote koje se daju samo autsajderima.

Ponižavajuće za "vladara Melburna", zar ne?

(Doduše, protiv Sinera su kvote na Novaka "išle" i do čak 10...)

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

Kad se meč Đoković - Alkaraz igra na Australijan openu?

Srbin i Španac igraju danas, ove nedelje, prvog januara 2026, od 9.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

