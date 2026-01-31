AUSTRALIJAN OPEN 2026, FINALE: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.

Foto AP

Tiču se i najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

On je, podsetimo, najpre u četvrtfinale prošao bez borbe, jer mu je 17. sa ATP liste, Čeh Jakub Menšik, predao meč iz zdravstvenih razloga, a onda je i u polufinale prošao ne odigravši čitav meč - Lorenco Muzeti, koji je vodio sa 2:0 u setovima, takođe je Srbinu predao duel.

Potom je u velikom debriju Nole protiv Janika Sinera dvaput nadoknadio set zaostatka i pobedio Italijana, a uoči finala, srpski teniser je doživeo novi šok:

Sve svetske kladionice tvrde: Novak Đoković nema apsolutno nikakve šanse protiv Alkaraza?



Španski teniser Karlos Alkaraz je apsolutni favorit za titulu na AusOpenu po mišljenju svih vodećih svetskih kladionica.

O tome svedoče činjenice da koliko god novca "stavite" na Španca, izuzetno malo ćete zaraditi jer kladioničarske kuće čvrsto veruju da je to apsolutno jedini mogući ishod.

Kvote na Alkraza su od 1,27, do 1,30, što znači da ako uložite hiljadu dinara, zaradićete oko 270.

Sa druge strane, kvote na rekodera po broju grend slem titula (a i po broju osvojenih AusOpena) su "astronomske". Idu od 3,34 do čak 3,56, što znači da ko se kladi na Novaka i pogodi da će on pobediti "Karlitosa", dobiće na hiljadu uloženih dinara 2.340 do 2.560 dinara.

U "prevodu", oko deset puta veća je zarada ako se neko kladi na Noleta

A to su kvote koje se daju samo autsajderima.

Ponižavajuće za "vladara Melburna", zar ne?

(Doduše, protiv Sinera su kvote na Novaka "išle" i do čak 10...)

Kvote u kladionicama na meč Novak Đoković - Karlos Alkaraz u finalu Australijan opena 2026 / Screenshot

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

Kad se meč Đoković - Alkaraz igra na Australijan openu?

Srbin i Španac igraju u nedelju od 9.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

