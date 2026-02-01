Tip fudbal

JUNAJTED JE U NALETU: Fulam dolazi na "Old Traford" u pravom trenutku za "crvene đavole"

В.М.

01. 02. 2026. u 07:40

Mančester junajted nastavlja snažan uspon pod vođstvom Majkla Karika i u nedelju popodne na "Old Trafordu" dočekuje Fulam, u meču koji može dodatno učvrstiti poziciju „crvenih đavola“ u borbi za Ligu šampiona.

ЈУНАЈТЕД ЈЕ У НАЛЕТУ: Фулам долази на Олд Трафорд у правом тренутку за црвене ђаволе

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Pobeda nad Arsenalom (3:2) prošlog vikenda potvrdila je da se Junajted nalazi u najboljoj formi još od početka sezone, dok je Fulam istovremeno učvrstio svoje evropske ambicije trijumfom nad Brajtonom (2:1).

Karik je u vrlo kratkom periodu uspeo da uradi ono što se činilo gotovo nemogućim – savladao je Mančester siti i Arsenal u uzastopnim mečevima, čime je postao prvi menadžer još od 2010. godine koji je vezao pobede protiv dve prvoplasirane ekipe u ligi.

Junajted je sada šesti na tabeli, ali zaostaje samo jednim, odnosno dva boda za Liverpulom i Čelsijem koji su sinoć upisali pobede, a serija od šest vezanih mečeva bez poraza je najbolja u ligi.

Napadački potencijal domaćina dolazi do izražaja, s obzirom na to da su postigli gol na poslednjih 11 prvenstvenih mečeva, dok je odbrana na Old Trafordu stabilnija nego ranije – samo jedan primljen pogodak u poslednja tri domaća ligaška susreta.

Fulam, s druge strane, stiže bez straha. Ekipa Marka Silve izgubila je samo jednom u poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, a posebno ohrabruje napredak na gostovanjima. 

Deset osvojenih bodova na poslednjih pet mečeva van Londona. Ipak, istorija nije na njihovoj strani, jer imaju samo jednu pobedu na Old Trafordu u poslednjih 20 ligaških gostovanja.

Što se tiče izostanaka, Junajted će biti oslabljen neigranjem Patrika Dorgua, koji je doživeo tešku povredu, dok su De Liht i Zirkzi pod znakom pitanja. Fulam bi mogao da dobije pojačanje povratkom Kenija Tetea, dok su Muniz i Lukić i dalje van stroja.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,68)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILO ĐUKANOVIĆ U EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA: Objavljena prepiska

MILO ĐUKANOVIĆ U EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA: Objavljena prepiska