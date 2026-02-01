JUNAJTED JE U NALETU: Fulam dolazi na "Old Traford" u pravom trenutku za "crvene đavole"

Mančester junajted nastavlja snažan uspon pod vođstvom Majkla Karika i u nedelju popodne na "Old Trafordu" dočekuje Fulam, u meču koji može dodatno učvrstiti poziciju „crvenih đavola“ u borbi za Ligu šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Pobeda nad Arsenalom (3:2) prošlog vikenda potvrdila je da se Junajted nalazi u najboljoj formi još od početka sezone, dok je Fulam istovremeno učvrstio svoje evropske ambicije trijumfom nad Brajtonom (2:1).

Karik je u vrlo kratkom periodu uspeo da uradi ono što se činilo gotovo nemogućim – savladao je Mančester siti i Arsenal u uzastopnim mečevima, čime je postao prvi menadžer još od 2010. godine koji je vezao pobede protiv dve prvoplasirane ekipe u ligi.

Junajted je sada šesti na tabeli, ali zaostaje samo jednim, odnosno dva boda za Liverpulom i Čelsijem koji su sinoć upisali pobede, a serija od šest vezanih mečeva bez poraza je najbolja u ligi.

Napadački potencijal domaćina dolazi do izražaja, s obzirom na to da su postigli gol na poslednjih 11 prvenstvenih mečeva, dok je odbrana na Old Trafordu stabilnija nego ranije – samo jedan primljen pogodak u poslednja tri domaća ligaška susreta.

Fulam, s druge strane, stiže bez straha. Ekipa Marka Silve izgubila je samo jednom u poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, a posebno ohrabruje napredak na gostovanjima.

Deset osvojenih bodova na poslednjih pet mečeva van Londona. Ipak, istorija nije na njihovoj strani, jer imaju samo jednu pobedu na Old Trafordu u poslednjih 20 ligaških gostovanja.

Što se tiče izostanaka, Junajted će biti oslabljen neigranjem Patrika Dorgua, koji je doživeo tešku povredu, dok su De Liht i Zirkzi pod znakom pitanja. Fulam bi mogao da dobije pojačanje povratkom Kenija Tetea, dok su Muniz i Lukić i dalje van stroja.

