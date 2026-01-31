MILO ĐUKANOVIĆ U EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA: Objavljena prepiska

BIVŠI predsednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović pominje se u fajlovima povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Đukanović se pominje u porukama koje je Epstajn navodno razmenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom. Lajčak u jednoj od poruka piše da predsednik Crne Gore "očekuje našu posetu".

Epstajnn odgovara Lajčaku: "Možda bi trebalo da omogućimo utočište za Donalda".

Lajčak odgovara da je "Donaldu slaba tačka Crna Gora".

Epstajn onda Lajčaku piše da su nekadašnji advokat predsednika Sjedninjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, Majkl Koen i bišvi Trampov savetnik Pol Manafort "obojica krivi" i napisao "početak kraja".

Epstajn tokom prepiske takođe šalje Lajčaku link sa portala "Njujork posta" sa tekstom o Crnoj Gori i sliku Kotora, a Lajčak mu odgovara "Rekao sam ti da je Crna Gora sjajna".

Epstajn je takođe pitao Lajčaka da li je Đukanović predsednik ili premijer Crne Gore, a Lajčak mu odgovara da je predsednik.

Deo poruka je razmenjen 21. avgusta 2018 godine, deo dan kasnije, a deo 21. septembra iste godine.

Lajčak je između ostalog bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), ministar spoljnih poslova Slovačke, predsedavajući Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograd–Priština i druga regionalna pitanja, a bio je i izaslanik EU za sprovođenje referenduma o nezavisnosti Crne Gore.

(Vijesti)