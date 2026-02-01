ORBAN UPOZORAVA: Sprema se veliki rat

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da je rat veliki rizik za Mađarsku jer, "za razliku od SAD, Evropljani su odlučili da podrže rat i obezbediće Ukrajini sve što im je potrebno za rat".

Foto: Čet GPT

- Pre ili kasnije poslaće vojnike. Postoji pisani sporazum između Francuske i Velike Britanije. Kada se trupe pošalju u Ukrajinu, vojnici će takođe napustiti Mađarsku, posebno ako Mađarska ima vladu koja ne može da kaže ne u Briselu - rekao je Orban.

Kako je naveo, za izbegavanje uključivanja u rat potrebna je "pamet", dodajući da lideri moraju biti pametni, lukavi i iskusni.

- Mogu da držim Mađarsku van rata, za razliku od Ištvana Tise ili Mikloša Hortija", misleći na bivšeg mađarskog državnika na pragu Drugog svetskog rata, prenosi MTI.

Orban je rekao da se bori protiv "briselske iluzije" da rat neće koštati Evropu novca, jer će Rusija platiti reparacije i da će biti "plena".

- Ako bi Mađarska ušla u rat, to bi koštalo narednih 10-20 godina i nas i našu decu i unuke, stoga moramo reći ne", rekao je Orban.

Kako je ocenio, Mađarska ne mora da zauzima stav uz Ukrajinu ili Rusiju.

- Ja stojim uz Mađarsku. Zašto bismo definisali svoj stav u odnosu na druge zemlje? Imamo svoje ciljeve, svoje nacionalne interese. Kupovaćemo gas i naftu od Rusije i težićemo dobrosusedskim odnosima sa Ukrajinom posle rata - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Mađarska neće imati šemu ograničenja cena komunalnih usluga bez jeftine ruske energije, dodajući da bi se "odsecanjem" zemlje od ruskih izvora gasa i nafte cena komunalnih usluga višestruko povećala u odnosu na cene u susednim zemljama.

- Ukrajina traži 800 milijardi evra za upravljanje zemljom u narednih 10 godina i 700 milijardi za vojne svrhe. Ta suma bi finansirala mađarski penzioni sistem 60 godina i porodične subvencije 40 godina - rekao je Orban.

(Kurir)