PO RUSKOM RECEPTU "Sarma" za bojno polje: Brzina, mobilnost i razorna preciznost

DRŽAVNA korporacija "Rosteh" premijerno će predstaviti najnoviji visokomobilni višecevni raketni sistem "sarma" na međunarodnoj izložbi odbrane i bezbednosti "World Defense Show 2026" u Rijadu, saopštila je pres-služba korporacije.

Foto printskrin defence-blog.com

Višecevni raketni sistem "sarma" bazira se na šasiji sa punim pogonom konfiguracije 8 sa 8, kalibra je 300 mm i sposoban je da efikasno pogađa širok spektar ciljeva: živu silu, artiljeriju, oklopnu tehniku, sisteme protivvazdušne odbrane protivnika, kao i druga sredstva napada i vojne objekte.

Kako je istakao industrijski direktor klastera naoružanja državne korporacije Bekhan Ozdojev, čije su reči navedene u saopštenju, jedna od glavnih karakteristika nove borbene mašine jeste izuzetna mobilnost. Naime, u stanju je da zauzme poziciju za paljbu za svega tri minuta i da se povuče sa iste u isto toliko kratkom roku.

Višecevni raketni bacač "sarma" opremljen je naprednim automatizovanim sistemom za upravljanje navođenjem i vatrom, a može da koristi kako proverene raketne projektile za sistem "smerč", tako i najnovije vođene rakete namenjene sistemu "tornado-s".

-Za razliku od "tornada-s" i "smerča", koji imaju isti kalibar, "sarma" je opremljena lansirnom platformom sa šest cevi umesto 12, što značajno povećava mobilnost uz zadržavanje osnovnih parametara borbene efikasnosti. Borbeno vozilo razvija brzinu do 95 kilometara na čas na autoputu i ima domet kretanja do hiljadu kilometara, zaključili su u "Rostehu".

"World Defense Show 2026" jedna je od najvećih međunarodnih izložbi u oblasti odbrane i bezbednosti, koja će se održavati od 8. do 12. februara u Rijadu. Manifestacija se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Saudijske Arabije i okuplja vodeće svetske proizvođače naoružanja i vojne tehnike.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"