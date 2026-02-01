Svet

IRAN SE PRIPREMA ZA RAT: Gradonačelnik Teherana doneo hitnu odluku dok se očekuje napad SAD na Iran

V.N.

01. 02. 2026. u 07:42

METRO stanice i podzemne garaže širom Teherana pretvaraju se u javna "ratna skloništa" dok rastu tenzije između Irana i Sjedinjenih Država, saopštio je gradonačelnik Teherana Alireza Zakanija, prenosi Open Source Intelligence Monitor.

Foto: AI

Ova objava, čini se, odražava rastuću zabrinutost iranskog rukovodstva zbog mogućnosti širokog vojnog sukoba i dolazi nakon izveštaja koji je prošle nedelje objavio Iran International, prema kojem se vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei premestio u utvrđeno podzemno sklonište u Teheranu.

Prema navodima ovog opozicionog iranskog medija, Masud Hamnei, treći ajatolahov sin, preuzeo je upravljanje svakodnevnim obavezama vrhovnog vođe i služi kao glavni kanal komunikacije sa izvršnim granama režima.

Iranska procena da bi mogao uslediti napad dolazi nakon što je Tramp izjavio da su američki ratni brodovi na putu ka vodama u blizini te zemlje, naveo je The Jerusalem Post.

Iran raspodelio 1.000 novih dronova vojnim jednicama

Takođe, poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim izvestila je u četvrtak da je iranska vojska raspodelila 1.000 novih dronova različitim vojnim granama, kao direktan odgovor na „bezbednosne pretnje“.

Prema rečima iranskog ministra odbrane Amira Hatamija, "održavanje i jačanje strateških prednosti za brzu borbu i snažan odgovor na bilo kakvu invaziju i agresora uvek je na dnevnom redu vojske".

(Tanjug)

