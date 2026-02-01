TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić na TV Pink o svim aktuelnim temama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost danas u 11 časova u emisiji „Jutro sa dušom“, koju vodi Jovana Jeremić na televiziji Pink.
Tom prilikom predsednik će govoriti o svim najvažnijim i najaktuelnijim temama koje trenutno oblikuju političku, ekonomsku i društvenu stvarnost Srbije.
U trenutku kada se svet suočava sa ratnim sukobima, ozbiljnim ekonomskim poremećajima i globalnom neizvesnošću, Srbija nastoji da očuva stabilnost, mir i kontinuitet razvoja. Predsednik Aleksandar Vučić je u prethodnim godinama vodio našu državu kroz složene međunarodne okolnosti, istovremeno jačajući domaću ekonomiju, razvijajući infrastrukturne projekte i unapređujući međunarodni položaj Srbije.
Od rekordnog priliva investicija, rasta plata i penzija, do borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa na međunarodnoj sceni, predsednik će govoriti o prioritetima države, strateškim planovima i viziji Srbije u godinama koje dolaze.
Emisiju „Jutro sa dušom“ gledajte danas od 11 časova na TV Pink.
