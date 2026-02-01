Politika

TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić na TV Pink o svim aktuelnim temama

V.N.

01. 02. 2026. u 06:58

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost danas u 11 časova u emisiji „Jutro sa dušom“, koju vodi Jovana Jeremić na televiziji Pink.

ТАЧНО У 11 ЧАСОВА: Вучић на ТВ Пинк о свим актуелним темама

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Tom prilikom predsednik će govoriti o svim najvažnijim i najaktuelnijim temama koje trenutno oblikuju političku, ekonomsku i društvenu stvarnost Srbije.

U trenutku kada se svet suočava sa ratnim sukobima, ozbiljnim ekonomskim poremećajima i globalnom neizvesnošću, Srbija nastoji da očuva stabilnost, mir i kontinuitet razvoja. Predsednik Aleksandar Vučić je u prethodnim godinama vodio našu državu kroz složene međunarodne okolnosti, istovremeno jačajući domaću ekonomiju, razvijajući infrastrukturne projekte i unapređujući međunarodni položaj Srbije.

Od rekordnog priliva investicija, rasta plata i penzija, do borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa na međunarodnoj sceni, predsednik će govoriti o prioritetima države, strateškim planovima i viziji Srbije u godinama koje dolaze.

Emisiju „Jutro sa dušom“ gledajte danas od 11 časova na TV Pink.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK URLAO NA NJEGA KAD GA JE VIDEO POSLEDNJI PUT! Evo ko sudi Đoković - Alkaraz, finale Australijan opena! (VIDEO)

NOVAK URLAO NA NjEGA KAD GA JE VIDEO POSLEDNjI PUT! Evo ko sudi Đoković - Alkaraz, finale Australijan opena! (VIDEO)