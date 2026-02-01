Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO IRAN: Potres jačine 5,3 stepeni Rihtera

JAK zemljotres jutros je registrovan u južnom Iranu, navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) Epicentar zemljotresa jačine 5,3 stepeni bio je na dubini od 10 kilometara u Persijskom zalivu nedaleko od obale.

Potres je zabeležen jutros u 8.41 po lokalnom vremenu. Informacije o šteti i povređenima još nisu objavljene.

