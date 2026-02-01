ZIMA SE VRAĆA U PUNOJ SNAZI: Vremenska prognoza za nedelju, 1. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji oblačno i hladno, u većem delu ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, a posle podne i uveče sa susnežicom i slabim snegom.
Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 0 do 5 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Na jugu i jugoistoku Srbije tokom čitavog dana sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine.
VREME U BEOGRADU
I u Beogradu oblačno i hladno, ujutro i pre podne sa slabom kišom, posle podne i uveče sa susnežicom i snegom.
Vetarumeren i jak, istočni i jugoistočni.
Temperatura bez većeg kolebanja, od 2 do 4 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice - u ponedeljak i utorak, očekuje se delimično razvedravanje uz jutarnji mraz.
Ledeni dani od nedelje, 1. februara, do utorka, 3. februara, očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0 stepeni, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature u ponedeljak biti od 0 do 3 stepena, a zatim ponovo u porastu.
Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od utorka uveče do četvrtka ujutro košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 stepeni, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme.
Od srede do kraja perioda (7. februara) očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom.
(sputnikportal.rs)
