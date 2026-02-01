Društvo

ZIMA SE VRAĆA U PUNOJ SNAZI: Vremenska prognoza za nedelju, 1. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 02. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ЗИМА СЕ ВРАЋА У ПУНОЈ СНАЗИ: Временска прогноза за недељу, 1. фебруар

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

U Srbiji oblačno i hladno, u većem delu ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, a posle podne i uveče sa susnežicom i slabim snegom.

Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 0 do 5 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku Srbije tokom čitavog dana sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu oblačno i hladno, ujutro i pre podne sa slabom kišom, posle podne i uveče sa susnežicom i snegom.

Vetarumeren i jak, istočni i jugoistočni.

Temperatura bez većeg kolebanja, od 2 do 4 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice - u ponedeljak i utorak, očekuje se delimično razvedravanje uz jutarnji mraz.

Ledeni dani od nedelje, 1. februara, do utorka, 3. februara, očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0 stepeni, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature u ponedeljak biti od 0 do 3 stepena, a zatim ponovo u porastu.

Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od utorka uveče do četvrtka ujutro košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 stepeni, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme.

Od srede do kraja perioda (7. februara) očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK URLAO NA NJEGA KAD GA JE VIDEO POSLEDNJI PUT! Evo ko sudi Đoković - Alkaraz, finale Australijan opena! (VIDEO)

NOVAK URLAO NA NjEGA KAD GA JE VIDEO POSLEDNjI PUT! Evo ko sudi Đoković - Alkaraz, finale Australijan opena! (VIDEO)