ORILO SE "OJ KOSOVO, KOSOVO": Veliki broj Podgoričana plivao za Časni krst (VIDEO)
POVODOM praznika Bogojavljenja, danas je širom Crne Gore organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst.
Plivanje za Časni krst u Podgorici obeležio je veliki broj učesnika.
- Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša - pevali su u glas.
U Zeti se za Časni krst pliva u reci Plavnici. Plivanje za Časni krst organizovano je i u Baru, Tivtu, Budvi i u Ulcinju, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske SPC.
