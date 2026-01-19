Crna Gora

ORILO SE "OJ KOSOVO, KOSOVO": Veliki broj Podgoričana plivao za Časni krst (VIDEO)

В. Н.

19. 01. 2026. u 12:09

POVODOM praznika Bogojavljenja, danas je širom Crne Gore organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst.

ОРИЛО СЕ ОЈ КОСОВО, КОСОВО: Велики број Подгоричана пливао за Часни крст (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagram/ crna_gora_srpska_sparta

Plivanje za Časni krst u Podgorici obeležio je veliki broj učesnika.

- Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša - pevali su u glas.

U Zeti se za Časni krst pliva u reci Plavnici. Plivanje za Časni krst organizovano je i u Baru, Tivtu, Budvi i u Ulcinju, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske SPC.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAJKUNIMA I DO OSAM GODINA ZATVORA: Ministarstvo pravde Crne Gore o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi
Crna Gora

0 0

TAJKUNIMA I DO OSAM GODINA ZATVORA: Ministarstvo pravde Crne Gore o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi

MINISTARSTVO pravde Crne Gore objavilo je program javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, kojim je predviđeno da se imovina čija vrednost iznosi najmanje 50.000 evra može oduzimati i pre pravosnažne presude. Predložena rešenja unapređuju efikasnost sistema privremenog i trajnog oduzimanja nezakonito stečene imovine, uz strože sankcije za nezakonito bogaćenje.

19. 01. 2026. u 05:00V.K.

KOME ZAISTA SLUŽE PREMIJER I PREDSEDNIK CRNE GORE? Dok Hrvatska ponižava Crnu Goru, državni vrh ćuti – a srpski jezik im je „problem“!
Crna Gora

1 6

KOME ZAISTA SLUŽE PREMIJER I PREDSEDNIK CRNE GORE? Dok Hrvatska ponižava Crnu Goru, državni vrh ćuti – a srpski jezik im je „problem“!

VEĆ gotovo godinu dana Hrvatska se prema Crnoj Gori ponaša kao prema slabijem i podređenom partneru, a premijer i predsjednik države na to ćute. Ćute dok se Crna Gora ponižava, dok se njeni interesi gaze, dok se otvaraju pitanja koja su davno zatvorena i dok se u samoj Crnoj Gori demonstrira politička i diplomatska nadmoć Zagreba.

16. 01. 2026. u 11:22

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!