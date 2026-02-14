KO VLADA PODGORICOM? Šta se dešava u glavnom gradu Crne Gore posle zahteva Evropskog saveza i razlaza unutar većine

TRI odbornika Evropskog saveza uputiće inicijativu Skupštini glavnog grada za skraćenje mandata, jer, kako su ocenili, vlast više nema legitimitet nakon što su vladajuću većinu napustili Demokratska narodna partija Milana Kneževića i Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića. Međutim, oni i Socijalistička narodna partija neće sa DPS-om podržati inicijativu Evropskog saveza.

V.K.

U slučaju da deo nove većine postane Stranka evropskog progresa Duška Markovića i SNP je najavio napuštanje podgoričke vlasti.

Drugo moguće rešenje je uvođenje prinudne uprave. Za skraćenje mandata potrebna je podrška 30 od 59 odbornika podgoričkog parlamenta. Trenutna lokalna vlast u glavnom gradu ima 26 mandata, a opozicija dva više - 28, a kako se odluke donose glasovima većine od prisutnih odbornika ispada da će opozicija biti ta koja će se pitati.

Iz Pokreta Evropa sad su, povodom inicijativi Evropskog saveza, poručili da nova većina ima dovoljan broj odbornika za sve inicijative, uključujući i skraćenje mandata Skupštini Podgorice, poručujući da su potpuno rasterećeni sinhronizovanim delovanjem opozicije i DNP.

- Biće interesantno pratiti kako funkcioniše nova većina i ko će se nametnuti za lidera nove podgoričke većine. Građani Podgorice već sada imaju priliku da vide kako izgleda i deluje alternativa gradonačelniku Saši Mujoviću, navode u PES.

Klikovac: Uticaj Beograda IZ DPS-a poručuju da je PES jedina partija koja se boji izbora jer su, kako navode, proizveli mnoge ekonomski negativne efekte za građane Crne Gore, kao i političku nestabilnost. - Svaka opozicija želi da promeni vlast, posebno onu koja je nastala u kabinetima u Beogradu, pod pritiscima i ucenama Jakova Milatovića - izjavi je odbornik DPS-a Andrija Klikovac.

Nakon što je DNP izašao iz vlasti i otkazao poverenje gradonačelniku Saši Mujoviću (PES), prvi čovek glavnog grada krenuo je u obračun sa kadrovima partije Milana Kneževića tražeći od njih da se izjasne da li podržavaju njega ili svog lidera, uslovljavajući to njihovim ostankom na radnim mestima. Predsedik DNP-a Milan Knežević saopštio je da bi najosnovniji čin političke korektnosti bio da Mujović podnese ostavku, a da skupštinska većina pokuša da oživi koalicioni sporazum tako što bi se okupila oko novog kandidata, bilo iz PES-a ili neke druge partije koja čini većinu. Knežević je naveo da, uoliko se sednica Skupštine zakazana za 23. mart ne održi, Mujović ima još jednu priliku do juna da je sazove. Ako se ni to ne dogodi, kako je upozorio, Podgorici preti uvođenje prinudne uprave.

- A onda će odbor poverenika upravljati glavnim gradom do izbora 2027. Ja zato još jednom apelujem na Mujovića da podnese ostavku, da pokušamo da se okupimo oko neke nove ličnosti. Nije ta fotelja sve u životu jednog političara ili jednog čoveka. Očigledno je da su mnogi oboleli od te nove bolesti koja se zove foteljizam i nikako da napuste te funkcije, čak i u momentima kada su ostali bez podrške -

Politički zemljotres u glavnom gradu Crne Gore izazvala je odluka DNP-a da zbog nerešenih identitetskih pitanja -normiranja srpskog jezika kao službenog, uvođenja trobojke kao narodne zastave i dvojnog državljanstva napuste Vladu Milojka Spajića i vlast u Podgorici, otkazujući istovremeno i podršku rukovodstvu glavnog grada.