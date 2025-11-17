CRNA GORA ODBACILA ANTIFAŠIZAM: Podgorica se opet obrukala u UN za sva vremena
CRNA Gora je svojim glasom protiv rezolucije UN o borbi protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i drugih oblika rasizma, diskriminacije i ksenofobije jasno pokazala da nije spremna da se ozbiljno opredeli za antifašističke vrednosti, navodi "Borba".
Za rezoluciju je glasalo 114 država, 52 su bile protiv, a 11 se uzdržalo. Među zemljama Evrope, jedino Srbija i Bjelorusija su podržale rusku inicijativu – Crna Gora je stala na suprotnu stranu.
- Srpski glas predstavlja jasno opredeljenje za antifašizam i očuvanje sećanja na žrtve fašizma, dok Crna Gora pokazuje koliko su deklarativne izjave o antifašizmu prazne kada se suštinski donose odluke. Rezolucija, koja osuđuje rehabilitaciju bivših članova SS-a, uništavanje spomenika borcima protiv nacizma i glorifikaciju onih koji su sarađivali s nacistima, naišla je na protivljenje Podgorice uprkos tome što crnogorski zvaničnici često pune usta antifašizmom i tradicijom borbe protiv fašizma. Glasanje protiv dokumenta šalje jasnu poruku: Crna Gora je spremna da stane uz države koje minimiziraju ili negiraju zločine fašizma i neonacizma, dok retorika ostaje u suprotnosti sa stvarnom politikom. Ministarstvom spoljnih poslova Crne Gore upravlja Ervin Ibrahimović, predsednik Bošnjačke stranke, koja je bila koalicioni partner DPS-a – što dodatno naglašava kako trenutna vlast ne vodi računa o međunarodnom kredibilitetu i moralnoj odgovornosti države - navodi "Borba".
