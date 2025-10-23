"KATNIĆEV DUH UŠAO U TUŽILAŠTVO I VDT": Svi detalji prve sednice jesenjeg zasedanja Skupštine Crne Gore

DUH Milivoja Katnića ušao je i u Tužilaštvo i u VDT, Milorada Markovića - ovako je poslanik Milan Knežević (DNP) oslikao stanje u Crnoj Gori, tokom parlamentarne rasprave o izveštaju o prošlogodišnjem radu Tužilačkog saveta, Državnog tužilaštva i Sudskog saveta za prošlu godinu.

Skupština CG

- Nepogrešivo idete njegovim stopama i poštenije bi bilo da dovedemo Milivoja Katnića, da nastavi gde je stao sa ovom farsom. Da sam na vašem mestu, Markoviću, podneo bih ostavku samo zbog slučaja "Telekom". Što se tiče više tužilaca, njima su članovi klanova plaćali svadbe, rođendane, kupovali stanove... a vi se obračunavate sa nama tako što tražite dobrovoljce da potpišu žalbu na presudu povodom takozvanog državnog udara - istakao je Knežević.

Ocenio je i da Marković ne sme da krene ni na Katnića, ni na Čađenovića, ni na Zorana Pažina, a kao najvećeg krivca što je on na tom mestu prepoznaje - Andriju Mandića.

- Da nije bilo njega i onih političkih razgovora, nikada ne biste bili vrhovni državni tužilac. Ja sam Andriji rekao da čini grešku i bio sam u pravu jer ste vi, Markoviću, gori od Ivice Stankovića. On je imao znanje, a vi ga nemate... - naglasio je Knežević i najavio da će koalicija ZBCG biti protiv Izveštaja.

Milorad Marković nije reagovao na izlaganje Kneževića, ali je pre njegove diskusije saopštio da rezultati Tužilaštva za prošlu godinu pokazuju da je sistem stabilan, profesionalan i usmeren na dalji napredak.

Plata NIKOLA Zirojević (SD) pitao je Markovića žulja li ga pet do šest hiljada evra mesečno, za to što ne dolazi u Parlament i ne podnosi odgovornost bilo kome. Uz napomenu da Marković nije sam sebi određivao platu, podsetio je na dopis koji je poslao Administrativnom odboru, tražeći - varijabilu.

- Svesni smo slabosti koje zahtevaju zajedničko delovanje i podršku svih institucija. Naš krajnji cilj ostaje jasan: efikasno, nezavisno i transparentno Tužilaštvo koje postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima, u interesu građana - poručio je Marković.

U nastavku sednice, poslanik Demokrata Boris Bogdanović rekao je da građani u Izveštaju o radu Tužilaštva vide pobedu nad mafijom od koje je, tvrdi, minule godine oduzeta imovina vredna 49 miliona evra, a blokirano je čak 479.000 kvadrata.

- Zatekli smo državu sa dva najveća kriminalna klana na Balkanu, u kojoj su šefovi mafije bili direktori policije i ANB, tužioci, čelnici sudova i više zvaničnika Vlade. I, kada su shvatili da gube podršku i ljude u sistemu, a da nove kadrove ne mogu da kupe ili kompromituju, formirali su kriminalnu organizaciju za udar na bezbednosni sektor - zaključio je Bogdanović.