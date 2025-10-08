MIROTIĆ PONOVO U LISICAMA: Sumnjiče ga za dvostruko ubistvo kod Cetinja

DAN nakon što je oslobođen optužbi za slučaj ‘"Tunel‘": Predrag Mirotić uhapšen je zbog nedavnog dvostrukog ubistva u blizini Cetinja, piše portal podgoričkog Dana.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Mirotić je sproveden u spuški zatvor zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Cetinjana Stefana Belade i Andrije Ivanovića. On je, prema pisanju Dana, uhapšen u subotu, 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel".

Nakon hapšenja Mirotića, iz Uprave policije izdali su do tada nezapamćeno saopštenje za javnost navodeći da je slobode lišen osumnjičeni za pomaganje u dvostrukom ubistvu, ali nisu naveli ni njegove inicijale ili bilo koji drugi detalj o ovom slučaju.

- Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi sa rasvetljavanjem krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su lišenjem slobode i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja - saopšteno je tada iz Uprave policije.

Naveli su da zbog interesa istrage, ne mogu otkrivati više detalja u ovom trenutku.

- Ceneći potrebu da javnost bude informisana, o daljim aktivnostima i rezultatima ćemo obaveštavati fazno - naveli su u saopštenju. Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Danu je saopšteno da preduzimaju radnje na rasvetljavanju dvostrukog ubistva kod Cetinja.

Potvrdili su da je osumnjičenom za pomaganje u likvidaciji određen pritvor, ali detalje nisu saopštili.

U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u predmetu formiranom povodom događaja od dana 24. septembra 2025. godine, kada su u mestu Zabrđe, opština Cetinje, pronađena beživotna tijela S.B. i A.I., doneta je naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora protiv jednog lica zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, a kojem pritvor i određen rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

Od ovog tužilaštva, donete su naredbe za sva neophodna veštačenja tragova izuzetih sa lica mesta, dok su preduzete i druge mere i radnje u cilju potpunog rasvetljavanja predmetnog događaja, kazali su Danu iz VDT Podgorica.

(Tanjug)