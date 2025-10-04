SPASIOCI IZ MOJKOVCA: Helikopterom stigli do snegom zavejanih stočara
EKIPE Službe zaštite i spasavanja Mojkovac u Crnoj Gori uspele su da stignu do stočara na katunima, koji su predhodnih dana bili odsečeni zbog snežnih smetova, preneo je danas RTCG.
Načelnik službe Marinko Medojević rekao je da su stočari dobro, iako sneg otežava svaku vrstu pomoći.
Medojević je naveo da su on i njegova ekipa do stočara Veska Brajkovića stigli helikopterom MUP-a Crne Gore pošto zbog smetova nije bilo moguće prići sa zemlje.
Helikopter se spustio kod crkve Ružice, gde je put prethodno očistilo Komunalno preduzeće "Gradac" iz Mojkovca.
-Našli smo stočara Brajkovića. Živ je, što je najvažnije, stoka je dobro, ali su mu uginula dva psa. Nedostaje mu malo sena, ali je rekao da će se snaći za seno kod komšija udaljenih oko dva kilometra. Još ne želi da silazi sa katuna, nadajući se da će sneg da okopni, istakao je Medojević.
Kako se navodi, spasilačke ekipe su obišle i katune Pekovića i Živkovića.
-Stočari neće da silaze sa katuna. Istina je da sneg nije veliki, ali su smetovi ogromni. Tu su nam pomogle kolege iz Šavnika koje su sa čistačima Komunalnog preduzeća očistile put do Pekovića katuna, rekao je Medojević.
Na Bjelasici, međutim, situacija je još teška jer su oborena stabla blokirala put.
-Moji ljudi nisu mogli da priđu katunu, jer su drva popadala po putu. Stočari su ostali gore, čekaćemo do sutra. Imaju nešto sena, ali je sneg ogroman. Došla je ekipa Službe zaštite i spašavanja iz Mojkovca do kilometar i po od njih, ali dalje nisu mogli. Čuli su se sa njima, ali zbog drva dalje ne mogu. Videćemo sutra da uz pomoć utovarne kašike nekako pomognemo, ako se bude moglo, naveo je Medojević.
(Tanjug)
