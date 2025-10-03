NIJESMO GA NAŠLI: Kako je crnogorska policija zbog četničkog vojvode prekršila Temeljni ugovor sa SPC
POLICIJA Crne Gore upala je u sredu u manastir Đurđevi stupovi u Beranama, sa namerom da uzmu spomenik četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću, a ovim potezom je prekršen član 7 stav 6 Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.
"U objektima i prostorima iz stava 3 ovog člana (manastiri, hramovi, zgrade i druge nepokretnosti i prostori u vlasništvu SPC), državni organi ne mogu preduzimati bezbednosne mere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa, osim u slučajevima kada to nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi", piše u Temeljnom ugovoru.
Podgorički portal "Borba" piše da je ovako na drastičan način narušen pravni poredak i poverenje u obavezujući ugovor između države i SPC.
"Očigledno je da je cilj vlasti nastavak pritisaka na crkvu, po istom obrascu kojim je godinama delovao Milo Đukanović. Iako su na vlast došli na talasu litija, bez stvarnih zasluga u njihovoj organizaciji i bez doprinosa rušenju Đukanovićevog režima, današnji rukovodioci nastavljaju da sprovode njegovu politiku. Umesto da zaštite crkvu i narod koji ih je izneo na svojim leđima, oni rade upravo ono protiv čega su se litije borile", navodi se u tekstu ovog medija.
Eparhija budimljansko-nikšićka saopštila je krajem septembra da se manastir Đurđevi stupovi, sedište ove eparhije, nalazi pod danonoćnom prismotrom službenika Uprave policije. U neposrednoj blizini i na prilazima manastiru, kako su rekli, krajnje indiskretno i neobjašnjivo prisustvo različitih policijskih formacija i službenih automobila, stvara atmosferu opsadnog stanja, izazivajući uznemirenost žitelja manastira i vernog naroda. Takve scene policijskog opkoljavanja hramova poslednjih godina viđene su, navodi se, samo u jeku progona SPC u vreme Đukanovićevog totalitarnog režima.
Inače, Ministarstvo kulture je, posle polemike u javnosti o Đurišićevoj ličnosti, naložilo uklanjanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u beranskom selu Gornje Zaostro, koji je odmah po postavljanju 8. avgusta, sklonjen u tamošnju mesnu crkvu, a posle prebačen u Đurđeve stupove.
Osnovni sud u Beranama je naložio "privremeno oduzimanje spomen obeležja, jer predmet može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića zbog krivičnog dela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja u saizvršilaštvu". Dobrašinović je inače vlasnik imanja gde je trebalo da bude spomenik i bio je u pritvoru dve nedelje. Uprava policije je posle upada u manastir obavestila sud o ishodu potrage za spomenikom: "Nismo ga našli", piše "Pobjeda".
