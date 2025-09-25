PODRŠKA OPŠTINE HERCEG NOVI: Za unapređenje uslova stanovanja porodicama slabijeg imovinskog stanja 50 hiljada evra

Prvi put i jedina u Crnoj Gori hercegnovska opština pokreće program subvencionisanja radova na adaptaciji neuslovnih stambenih objekata porodicama slabijeg imovinskog stanja. Iz ovogodišnjeg budžeta ukupno 50 hiljada evra biće izdvojeno za ovu namenu.

Foto: RTHN

Subvencije obuhvataju radove koji direktno unapređuju uslove stanovanja. Prvenstveno se odnose na sanaciju krovova, ojačavanje ili obnovu zidova i temelja, postavljanje ili zamenu podova, stolarije, malterisanje i krečenje zidova, termo i hidro-izolaciju, uređenje kuhinje, kupatila i spavaćih soba i prilagođavanje prostora osobama sa invaliditetom. Slede potom radovi na uređenju instalacija i energetske efikasnosti. Jedno domaćinstvo može dobiti maksimalnu subvenciju do sedam hiljada evra. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično u Građanskom birou Opštine Herceg Novi a rok za podnošenje prijava je 27. oktobar ove godine. Komisija za socijalno stanovanje utvrđuje rang-listu na osnovu bodovanja svih kriterijuma. Lista će biti dostupna na internet stranici Opštine Herceg Novi i na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad.