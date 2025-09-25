PODRŠKA OPŠTINE HERCEG NOVI: Za unapređenje uslova stanovanja porodicama slabijeg imovinskog stanja 50 hiljada evra
Prvi put i jedina u Crnoj Gori hercegnovska opština pokreće program subvencionisanja radova na adaptaciji neuslovnih stambenih objekata porodicama slabijeg imovinskog stanja. Iz ovogodišnjeg budžeta ukupno 50 hiljada evra biće izdvojeno za ovu namenu.
Subvencije obuhvataju radove koji direktno unapređuju uslove stanovanja. Prvenstveno se odnose na sanaciju krovova, ojačavanje ili obnovu zidova i temelja, postavljanje ili zamenu podova, stolarije, malterisanje i krečenje zidova, termo i hidro-izolaciju, uređenje kuhinje, kupatila i spavaćih soba i prilagođavanje prostora osobama sa invaliditetom. Slede potom radovi na uređenju instalacija i energetske efikasnosti. Jedno domaćinstvo može dobiti maksimalnu subvenciju do sedam hiljada evra. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično u Građanskom birou Opštine Herceg Novi a rok za podnošenje prijava je 27. oktobar ove godine. Komisija za socijalno stanovanje utvrđuje rang-listu na osnovu bodovanja svih kriterijuma. Lista će biti dostupna na internet stranici Opštine Herceg Novi i na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad.
