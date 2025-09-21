Crna Gora

POLNO UZNEMIRAVAO DEVOJČICU (4) Dete maltretirao u prisustvu njene majke - užas u Podgorici

В.Н.

21. 09. 2025. u 21:30

ČETRDESETDEVETOGODIŠNjI V.P. iz Podgorice osumnjičen je za seksualno uznemiravanje četvorogodišnje devojčice.

I.D.S.

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, njemu je određeno zadržavanje do 72 sata.

U saopštenju piše da se tereti da je devojčicu seksualno uznemiravao u prisustvu njene majke.

(Vijesti)

