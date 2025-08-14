NAJLEPŠI SNIMAK KOJI ĆETE VIDETI DANAS: Deca šalju srce helikopteru iz Srbije koji gasi požar (VIDEO)
NA društvenim mrežama osvanuo je emotivan snimak dece iz Kuča, koja su sa oduševljenjem pozdravljala helikopter Vojske Srbije, dok je učestvovao u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.
Na snimku se vidi devojčica kako visoko drži jastuče u obliku crvenog srca, dok dečak pored nje maše i tapše rukama.
Dečica se nalaze pored reke iz koje je helikopter Kamov iz Srbije zahvatao vodu.
Prva u pomoć pritekla Srbija
Podsetimo, situacija sa požarima u Crnoj Gori je katastrofalna, a prva je u pomoć pritekla Srbija slanjem helikoptera tipa Kamov.
Kamov ili kako se još popularno naziva "vodeni top" može da dobaci do 40 metara, a izbacuje 63 litara vode u sekundi.
Preporučujemo
POZNATO STANjE POVREĐENOG VOJNIKA: Oglasili se iz Ministarstva zdravlja Crne Gore
13. 08. 2025. u 14:50
BUKTI POŽAR U SELU BEZJOVO U KUČIMA: Vatra sve bliže kućama (VIDEO)
13. 08. 2025. u 00:36
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)