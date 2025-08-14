NAJLEPŠI SNIMAK KOJI ĆETE VIDETI DANAS: Deca šalju srce helikopteru iz Srbije koji gasi požar (VIDEO)

NA društvenim mrežama osvanuo je emotivan snimak dece iz Kuča, koja su sa oduševljenjem pozdravljala helikopter Vojske Srbije, dok je učestvovao u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.

Foto: Novosti

Na snimku se vidi devojčica kako visoko drži jastuče u obliku crvenog srca, dok dečak pored nje maše i tapše rukama.

Dečica se nalaze pored reke iz koje je helikopter Kamov iz Srbije zahvatao vodu.



Prva u pomoć pritekla Srbija

Podsetimo, situacija sa požarima u Crnoj Gori je katastrofalna, a prva je u pomoć pritekla Srbija slanjem helikoptera tipa Kamov.

Kamov ili kako se još popularno naziva "vodeni top" može da dobaci do 40 metara, a izbacuje 63 litara vode u sekundi.