NAJLEPŠI SNIMAK KOJI ĆETE VIDETI DANAS: Deca šalju srce helikopteru iz Srbije koji gasi požar (VIDEO)

14. 08. 2025. u 11:10

NA društvenim mrežama osvanuo je emotivan snimak dece iz Kuča, koja su sa oduševljenjem pozdravljala helikopter Vojske Srbije, dok je učestvovao u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.

Foto: Novosti

Na snimku se vidi devojčica kako visoko drži jastuče u obliku crvenog srca, dok dečak pored nje maše i tapše rukama.

Dečica se nalaze pored reke iz koje je helikopter Kamov iz Srbije zahvatao vodu.

 

Prva u pomoć pritekla Srbija

Podsetimo, situacija sa požarima u Crnoj Gori je katastrofalna, a prva je u pomoć pritekla Srbija slanjem helikoptera tipa Kamov.

Kamov ili kako se još popularno naziva "vodeni top" može da dobaci do 40 metara, a izbacuje 63 litara vode u sekundi. 

