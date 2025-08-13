10 MASKIRANIH LICA POKUŠALO DA IZAZOVE POŽAR: Užas na brdu Gorica u Podgorici

OKO 12 časova danas deset maskiranih osoba pokušalo je da izazove požar na brdu Gorica u Podgorici, potvrdio je za „Vijesti“ vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

Foto: Profimedia

- Sve gradske službe su trenutno na Gorici. Počinioci će biti predati policiji i procesuirani. Jedan od njih je imao belu majicu preko glave i kačket. Pobegao je dok ga je jedan od zaposlenih jurio, ali je uspeo da se sakrije u šumu - rekao je Bojanović.

Park šuma Gorica i brdo Ljubović od juče su zatvoreni za posetioce do daljeg.

Odluka je doneta nakon sastanka gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i načelnika Centra bezbednosti Podgorica Gorana Jokića, zbog povećanog rizika od požara i učestalih pokušaja paljenja vegetacije.