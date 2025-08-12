TROBOJKOM DOČEKAO HELIKOPTER IZ SRBIJE KOJI GASI POŽAR: Dirljive scene na obali Morače (VIDEO)
DIRLjIVE scene mogle su se viđeti danas na obali Morače.
Jedan meštanin trobojkom je dočekao srpski helikopter, koji je iz reke uzimao vodu kako bi nastavio sa gašenjem požara u okolini Podgorice.
Kako je sve to izgledalo, pogledajte u videu koji sledi.
