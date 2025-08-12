Crna Gora

TROBOJKOM DOČEKAO HELIKOPTER IZ SRBIJE KOJI GASI POŽAR: Dirljive scene na obali Morače (VIDEO)

В. Н.

12. 08. 2025. u 11:34

DIRLjIVE scene mogle su se viđeti danas na obali Morače.

ТРОБОЈКОМ ДОЧЕКАО ХЕЛИКОПТЕР ИЗ СРБИЈЕ КОЈИ ГАСИ ПОЖАР: Дирљиве сцене на обали Мораче (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagram/ srbiju_upoznaj

Jedan meštanin trobojkom je dočekao srpski helikopter, koji je iz reke uzimao vodu kako bi nastavio sa gašenjem požara u okolini Podgorice.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u videu koji sledi.

