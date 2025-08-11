VATRENA STIHIJA ZAHVATILA PIPERE Bojanović: Radimo sve kako bismo zaštitili ljudske živote

GUST dim širi se iznad Podgorice. Ekipe su na terenu, a ima ugroženih objekata.

- Po dobijanju prijave, zbog vremenskih uslova – visoke temperature i jakog sjevernog vjetra, odmah smo na teren uputili tri vozila jer smo znali da će biti požar većih razmjera. Čim smo došli na lice mjesta i viđeli o čemu se radi uputili smo sve što smo imali raspoloživo u jedinici i radimo sve kako bismo zaštitili ljudske živote koji su nam prioritet. Za sada nemamo nikakvih potvrda da je bilo koji ljudski život bio ugrožen ili da je neko stradao. Sa preko 20 vozila, mobilizacijom čitave jedinice svi vatrogasci su na licu mjesta. Ima ugroženih objekata, ima nekih koje je zahvatio požar, ali radimo sve kako bi požar stavili pod kontrolu - naveo je Nikola Bojanović, v. d. komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Crne Gore.

Bojanović ističe da je u akciju gašenja požara pozvana i vojska.

-Pozvali smo i vojsku kako bi se i ona uključila kako sa zemlje, tako i sa cistjernama koje dopremaju vodu. Uključena su i gradska preduzeća, Čistoća, Vodovod, Zelenilo, konstantno dostavljaju vodu. Ovo je jedan ozbiljan požar, jedna ozbiljna vatrena stihija. Moramo da zaštitimo i naše vatrogasce koji daju nadljudske napore, koji su u jednom dijelu i suzbili požar- ispričao je Bojanović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, kako pišu Vijesti, obratilo se na više adresa i od više zemalja zatražilo pomoć iz vazduha kako bi se što pre stalo na kraj vatrenim stihijama u Piperima, ali i širom zemlje.

Bojanović je agenciji Mina kazao da su u međuvremenu dobili dojavu da je požar izbio i u podgoričkom naselju Malo brdo, gde gori jedna kuća.

Kako prenosi Portal RTCG nekoliko porodica u Gornjim Rogamima evakuisano je, nakon što se požar primakao domaćinstvima.

Gust dim se vidi iz svih delova grada.

Dim se može primetiti i van Podgorice.

