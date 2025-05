KRAJ FARSE U ŠAVNIKU: Na dnevnom redu SkupštineCrne Gore danas dopune Zakona o biračkom spisku

DA li se približava kraj šavničke sage na kojoj je izborni sistem Crne Gore pao na ispitu zbog čega su građani više od dve i po godine taoci nezavršenih lokalnih izbora?

V.K.

Poslanik Demokratske Crne Gore Momčilo Laković zajedno sa delom kolega iz parlamentarne većine, predložio je dopunu Zakona o biračkim spiskovima koji bi trebalo već danas da se nađe na dnevnom redu Skupštine Crne Gore.

- Kao što znamo, ovaj zakonski predlog usmeren je na rešavanje jednog od najozbiljnijih izazova sa kojim se naš izborni sistem suočava, pojavu fiktivnih prijava prebivališta uoči lokalnih izbora, sa ciljem manipulisanja biračkom voljom građana. Predloženim rešenjem se precizira da na ponovljenim izborima mogu glasati samo birači koji su zadržali prebivalište u opštini Šavnik od dana zaključenja biračkog spiska do dana izbora - saopštio je Laković.

"Uvezeni birači" kriminalci IZ koalicije "Za budućnost Šavnika" napominju da su "uvezeni birači" bili ljudi sa kriminalnom prošlošću koji nikakve veze sa Šavnikom nisu imali. - Dešavalo se da njih dvadesetak bude prijavljeno u jednosobnom stanu, nekoliko u prodavnici! Sve ovo je bilo potpomognuto od pojedinih pripdnika MUP. Ista grupa se istakla dovođenjem grupe batinaša naoružanih bejzbol palicama koja je trebalo da naum organizovane kriminalne grupe DPS sprovede u delo - poručuju iz ove koalicije.

On ističe da je ovaj zakon od ogromnog značaja za građane Šavnika.

- Uprkos zakonskoj obavezi i ustavom garantovanom pravu da biraju svoje predstavnike, građanima Šavnika je to pravo faktički uskraćeno zbog zloupotreba koje su dovele do obustave izbora na dva biračka mesta. Oni su, uprkos ogromnom strpljenju i dostojanstvu koje su pokazali i dalje bez legitimine lokalne vlasti. Takva situacija je nedopustiva u demokratskom društvu. Zato je naša obaveza da omogućimo građanima Šavnika ono što im pripada, a to je pravo da slobodno i zakonito biraju svoje predstavnike - ocenio je Laković.

Lokalni izbori u 14 crnogorskih opština održani su 23. oktobra 2022. godine, završeni su u svim opštinama osim u Šavniku, gde su prekinuti zbog brojnih neregularnosti i incidenata proisteklih zbog DPS angažovanja "izbornih turista" iz Podgorice i Nikšića. Pre sedam godina odbornici DPS koji su izabrani ponovo su izabrali predsednika Opštine Šavnik, iako su u martu prošle godine sebi skratili mandat! Dakle, podneli su ostavke nakon čega je prestala da postoji vlast koju oni personifikuju. U julu 2024. oni sebi vraćaju mandat odlukom predsednika Opštine, bez izbora i volje građana.