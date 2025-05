MILOV VOJNIK "BROJI SITNO": Bečić: Lazareviću se služba završava 8. juna, kada stiče pravo na penziju

POTPREDSEDNIK Vlade Crne Gore i lider Demokrata, Aleksa Bečić saopštio je da će priča o brigadnom generalu i načelniku Generalštava VCG Zoranu Lazareviću biti završena 8. juna, kada stiče pravo na penziju.

Ministarstvo odbrane

- Predsednik države je taj koji mesecima nije omogućio da se prihvati predlog vojnog ministra Dragana Krapovića da se konačno završi mandat Lazareviću i omogući izbor njegovog naslednika. Milatović ima drugo viđenje i zato imamo situaciju koja mislim da nije dobra. Početkom 2022. ni godinu nakon što je postavljen general Đurović, dolazi Vlada Dritana Abazovića i preko noći je zahvaljujući odluci Đukanovića došlo do smene Đurovića i postavljanje Milovog favorita, a to je Lazarević. Krapović je pokušao korektnim odnosom da se dođe do kadrovskih promena, ali se tu isprečilo postupanje Milatovića. Mislim da će se i ta situacija rešiti - izjavio je Bečić i podsetio da je Lazareviću produžena vojna služba do 8. juna ove godine, kada se konačno stiču uslovi za prestanak aktivnog angažmana u Vojsci Crne Gore.

Vuksanovića nisu razmatrali SA zahtevom za razrešenje Lazarevića, Krapović je podneo predlog za postavljanje pukovnika Miodraga Vuksanovića za novog načelnika Generalštaba, ali to pitanje nije razmatrano. Vuksanović je nacionalni predstavnik Crne Gore u sedištu NATO u Monsu pri Savezničkoj komandi za operacije. Završio je Vojnu akademiju u Beogradu, komandno-štabnu školu u SAD 2011. i Školu nacionalne odbrane u SAD 2016. godine.

Prema Zakonu o VCG načelnika Generalštba postavlja i razrešava Savet, na predlog vojnog ministarstva. Tročlani Savet odbrane, kog čine šefovi države, Skupštine i Vlade odlučuje jednoglasno, a Krapovićevom predlogu razrešenja Lazarevića, usprotivio se predsednik Crne Gore Milatović, dok su preostala dvojica članova, šef parlamenta Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić podržali ministra odbrane. Zakonom o VCG, služba u vojsci može trajati profesionalnom vojnom licu najduže do 40 godina staža osiguranja i navršenih 55 godina života. Lazarević je rođen 4. decembra 1967, a u službi u VCG nalazi se od 21.jula 1990. i ispunjava uslove za prestanak službe. Za načelnika Generalštaba postavljen je u junu 2022. Završio je Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu i Zadru 1990, smer artiljerija. Komandno-štabno, kao i generalštabno usavršavanje završio je u Beogradu 2002, odnosno 2009. godine, piše u njegovoj biografiji.