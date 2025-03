JAKOV MILATOVIĆ PREKRŠIO ZAKON: Predsednik Crne Gore prećutao 2.093 evra prihoda

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije jer u izveštajima o prihodima i imovini za 2023. godinu nije prijavio prihod od 2.093 evra, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije.

V.K.

Prema odluci ASK, Milatović u izveštaju o prihodima i imovini za 2023. godinu nije dostavio tačne i potpune podatke.

ASK je utvrdio da je Milatović ostvario prihod od PES po osnovu Ugovora o delu. Uvidom u bazu podataka Poreske uprave Crne Gore, a koja je upoređivana sa Izveštajem o prihodima i imovini za 2023. godinu, kažu iz ASK, i navode da su više puta tražili izjašnjenje od Milatovića, ali ga on nije dostavio.

Milatović ima pravo da pokrene upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od prijema ove odluke ASK.