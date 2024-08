ZVERINJAK ODE, DOLAZI "SUNCE": U Nikšiću niče savremeno naselje na mestu koje je bilo kulisa za filmove jeze

IZMENAMA sedam zakona usvojenih u Skupštini Crne Gore državna Uprava za statistiku (Monstat) je napokon dobila mogućnost da zaokruži i prezentuje prikupljene podatke popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji su obavljeni od 3. do 30. decembra prošle godine. Iako je Monstat mesecima insistirao na promenama odredbi koje direktno utiču na obradu i objavljivanje podataka one su se našle na dnevnom redu tek poslednjnjeg prolećnog skupštinskog zasedanja, 31. jula, i to na predlog opozicione Demokratske partije socijalista!