STOMATOLOZIMA OCENA - 4,6: Beograđani zadovoljni radom ove službe u zdravstvenim ustanovama

STOMATOLOZI u domovima zdravlja "položili su" prošlu godinu sa odličnim uspehom.

Stomatološka ordinacija "Mažestik", Foto M. Anđela

U istraživanju ispitivanja zadovoljstva korisnika koje su, u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, zdravstvene ustanove u obavezi da rade jednom godišnje, stomatološke službe su dobile ocenu 4,64. Najviše ocene su dobili domovi zdravlja Grocka i Obrenovac, dok su najniže, ali i dalje visoke zabeležene u domomovima zdravlja Palilula i Savski venac.

Po metodologiji koju utvrđuju Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod za javno zdravlje Beograd analizirao je rezultate istraživanja zadovoljstva korisnika stomatološkom zdravstvenom zaštitom u 17 domova zdravlja i tri zavoda. Uzorak na kome je rađeno imao je 651 ispitanika.

- Rezultati su pokazali da je čak 93 odsto ispitanika navelo je da je zadovoljno ili veoma zadovoljno radom stomatološke službe, dok je nezadovoljnih bilo svega 1,2 odsto - navodi se u izveštaju GZJZ. - Prosečna ocena iznosila je 4,64, što je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu 4,75, ali zadovoljstvo građana ostaje stabilno i na visokom nivou.

Rad stomatologa najbolje je ocenjen u segmentima objašnjenja intervencija i informisanja o stanju oralnog zdravlja, dok su najniže ocene date redovnosti poziva na preventivne preglede i stanju opreme. Istraživanje je pokazalo i nedovoljnu informisanost građana o troškovima stomatoloških usluga - skoro polovina ispitanika nije znala da li se plaćaju pojedine intervencije.

- Jedan od važnih nalaza istraživanja odnosi se na razloge zbog kojih građani ne odlaze redovno kod stomatologa - kažu u GZJZ. - Kao najčešći razlog ispitanici su naveli nedostatak ličnog vremena, što je istakla trećina anketiranih. Osim toga, svaki sedmi ispitanik kao prepreku redovnim posetama navodi finansijske razloge, što ukazuje da ekonomski faktori i dalje predstavljaju značajan izazov za deo stanovništva.

Rezultati istraživanja su pokazali da pored unapređenja organizacije rada stomatološke službe, poseban značaj ima i promocija redovnih pregleda i edukacija građana o važnosti preventivnih poseta za očuvanje oralnog zdravlja.