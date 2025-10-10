Beograd

NEVIĐENE GUŽVE U BEOGRADSKOM SAOBRAĆAJU, KOLONE I DO 9KM: Kritično i na "Milošu Velikom", evo šta je razlog

В. Н.

10. 10. 2025. u 16:34

SAOBRAĆAJ je pojačan na gotovo svim važnijim saobraćajnicama.

Foto: Printscreen

Najveće zastoje trenutno beleži pravac od Novog Beograda ka Autokomandi, preciznije od Studenjaka do Dušanovca, gde vozila mile više od devet kilometara.

Foto: Printscreen

Na kamerama se može videti da su velike kolone vozila i na Pančevačkom mostu u oba smera, kao i na Gazeli.

Foto: Printscreen

Saobraćaj je pojačan i na Slaviji, Bulevaru despota Stefana, Svetogorskoj, Takovskoj, u Ulici kneza Miloša, kao i na svim prilazima kružnom toku na Autokomandi i u Zemunu.

Brankov most prohodan je u oba smera i na ovoj deonici saobraćaj se odvija normalno

Foto: Printscreen

Na Milošu Velikom u smeru ka Beogradu kilometarske kolone zbog nezgode.

Međutim, građani koji putuju iz pravca auto-puta "Miloš Veliki" ka Beogradu trebalo bi da budu oprezni, jer su se zbog saobraćajne nezgode stvorile kilometarske kolone, prenosi Kurir.

Foto: Printscreen

- Miloš Veliki auto-put ka Beogradu kod Ub-a, sudar dva kamiona. Kilometarske kolone - pišu građani.

