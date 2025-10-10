NEVIĐENE GUŽVE U BEOGRADSKOM SAOBRAĆAJU, KOLONE I DO 9KM: Kritično i na "Milošu Velikom", evo šta je razlog
SAOBRAĆAJ je pojačan na gotovo svim važnijim saobraćajnicama.
Najveće zastoje trenutno beleži pravac od Novog Beograda ka Autokomandi, preciznije od Studenjaka do Dušanovca, gde vozila mile više od devet kilometara.
Na kamerama se može videti da su velike kolone vozila i na Pančevačkom mostu u oba smera, kao i na Gazeli.
Saobraćaj je pojačan i na Slaviji, Bulevaru despota Stefana, Svetogorskoj, Takovskoj, u Ulici kneza Miloša, kao i na svim prilazima kružnom toku na Autokomandi i u Zemunu.
Brankov most prohodan je u oba smera i na ovoj deonici saobraćaj se odvija normalno
Na Milošu Velikom u smeru ka Beogradu kilometarske kolone zbog nezgode.
Međutim, građani koji putuju iz pravca auto-puta "Miloš Veliki" ka Beogradu trebalo bi da budu oprezni, jer su se zbog saobraćajne nezgode stvorile kilometarske kolone, prenosi Kurir.
- Miloš Veliki auto-put ka Beogradu kod Ub-a, sudar dva kamiona. Kilometarske kolone - pišu građani.
