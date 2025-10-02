BEOGRAĐANI SPREMNI DA DOČEKAJU ZIMU: Topli radijatori širom prestonice

DIREKTOR Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da od danas građani u svim delovima glavnog grada mogu da osete da su topli radijatori i pozvao sve potrošače koji imaju bilo kakvih problema sa snabedavanjem toplotnom energijom da to prijave nadležnima.

Foto: S. Babović

- Mi smo juče počeli sa funkcionalnim probama, međutim danas smo već prešli u topliji režim proba i građani sada mogu u svim delovima Beograda da osete da su radijatori topli u režimima onim koji smo mi zadali. Ceo dan je protekao u zagrevanju sistema, u 11.00 sati smo otvorili ventile i upalili pumpe u našim postrojenjima i od tada su polako počeli stanovi da se zagrevaju i u ovom trenutku trebalo bi da su svi stanovi zagrejani - rekao je Vukić za RTS.

Napomenuo je da postoje pojedinačni slučajevi gde stanovi nisu u celosti zagrejani i istakao da takve slučajeve treba prijaviti Beogradskom servisnom centru kako bi se kvar otklonio.

- Postoji mogućnost da budu i curenja, to su prioriteti i pozivamo građane da prijavljuju ukoliko imaju curenja na pojedinim grejnim telima u svojim stanovima. Isto tako apelovao bih na građane da proveravaju da li je curenje Beogradskih elektrana ili nekih drugih ustanova, jer postoji mogućnost da se prijavi neko curenje, a da nije naše - naveo je Vukić.

Naglasio je da Beogradske elektrane imaju 100 ekipa koje danonoćno rade kako bi otklonile sve probleme koje građani imaju na početku grejne sezone.

- Naš sistem je specifičan, miruje šest meseci pa se onda pokreće s velikim oscilacijama temperaturama i pritiscima i može da dođe do pojedinih problema. Naše ekipe, ponavljam kojih ima više od sto, su spremne i uvek izlaze na teren kako bi otklonile sve te kvarove na vreme i da građani ne bi osetili da su se njihovi radijatori ohladili - kazao je Vukić.

On je dodao da građani najviše prijavljuju curenje iz grejnih tela i neravnomerno grejanje u celom stanu i da je prioritet otkloniti upravo te kvarove.

