BEOGRAD UVODI JAVNE BICIKLE: Odbornici usvojili predlog sekretarijata za saobraćaj o novoj vrsti prevoza u gradu

PREDLOG uvođenja sistema javnih bicikala gradski odbornici su jednoglasno usvojili na sednici Skupštine grada koja je održana u petak.

FOTO: J. L.

Predlog je stigao iz Sekretarijata za saobraćaj, a projekat bi trebalo da omogući smanjenje zagađenja, a građanima jednostavan, ekološki i praktičan prevoz, koji bi bio dostupan tokom cele godine.

Prema odluci, predviđeno je da se sistem sastoji od stanica, bicikala i tehničkih elemenata za upravljanje. U planu je da Beograđanima na raspolaganju budu obični, ali i bicikle na električni pogon zbog reljefa u gradu i lakšeg kretanja onih koji nisu u punoj fizičkoj kondiciji. Građani će moći da ih iznajme i vrate na obeleženo mesto, a stanice će biti postavljene na trotoarima, trgovima, parkovima, obalama reka... One će biti opremljene sigurnosnom instalacijom za zaključavanje i otključavanje, info-tablama, uređajima za punjenje i sistemom za registraciju korisnika. Vozila na ovim stanicama biće dostupna danonoćno cele godine.

U Sekretarijatu za saobraćaj rekli su da će glavni grad na ovaj način dobiti ekološki benefit, jer će svi imati koristi od povećanja korišćenja bicikala.

- Imaćemo čistiji vazduh i smanjenje buke. Na ovaj način želimo da podstaknemo građane da manje koriste automobile i da pređu na ovu vrstu transporta koja je ekološki prihvatljivija. Ova vrsta prevoza može biti izuzetno korisna kada je u gradu saobraćajni špic, tako bi se omogućilo da Beograđani ne kasne na posao ili da brže stižu kući u povratku sa posla - obrazložili su u Sekretarijatu.

Ideja je i da stanice na kojima će moći da se rentira bicikl budu postavljene tako da se povežu sa gradskim saobraćajem.

U Sekretarijatu za saobraćaj smatraju i da bi ovakva vrsta prevoza bila ekonomična i to će biti benefit za sve u glavnom gradu. Smatraju i da realizacija ovog posla ne bi trebalo da bude skupa.

Izbor operatora DA bi javni bicikli počeli da špartaju prestonicom mora da se izabere operator putem javnog konkursa ili nabavke, koji će biti zadužen za održavanje celog sistema. - Operator sistema je odgovoran za ispravnost i bezbednost, funckionalnost, zamenu oštećenih delova, čišćenje stanica i prilagođavanje reda u zimskim uslovima. Takođe, ako neka stanica mora privremeno da se ukloni zbog radova, operator je u obavezi da obezbedi zamensko rešenje - navedeno je u odluci. Kako se navodi u dokumentu, ako izabrani operator ne ispoštuje kriterijume iz ugovora poleže i novčanim kaznama u visini od 10.000 pa čak do 100.000 dinara.

Takođe, u odluci za uvođenje javnih bicikala navodi se i da novi sistem ne zahteva dodatna finansijaska sredstva iz gradskog budžeta. Troškovi će biti pokriveni kroz saradnju sa izabranim operatorom, kao i kroz fazno planiranje i postavljanje stanica.

Podsetimo, ovaj vid ekološkog prevoza je više puta najavljivan, ali je rok uvek bio pomeran. Pre šest godina najavljivano je da bi sat vremena iznajmljivanja običnog bicikla okvirno koštao oko 60 dinara, dok bi električni bili skuplji 20 dinara. Tada se pominjalo i da bi prvih pola sata bilo besplatno da bi se ova vrsta prevoza popularizovala. Plan je bio da se uvede i mogućnost godišnje članarine.