UMANJEN PRITISAK NA VOŽDOVCU: Radovi na ispiranju vodovodne mreže
EKIPE JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" danas će na Voždovcu započeti sa ispiranjem vodovodne mreže, a kako je najavljeno oni će raditi do subote.
Potrošači će u pojedinim delovima opštine imati povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak od 22.00 do 6.00.
Danas će biti ispirane cevi u Ustaničkoj i delu Voždovca oivičenom ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande.
- U utorak na sredu nastavljamo u delu između auto-puta od Dušanovačke pijace do Vojislava Ilića, Kružnog puta do Zaplanjske i u Zaplanjskoj ulici - saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Posao će se u sredu na četvrtak odvijati u delu između ulica Peke Pavlovića, Zaplanjska i Braće Jerković.
U četvrtak na petak ispiranje mreže planirano je u naseljima Dušanovac i Voždovac, a u petak na subotu u Jajincima i selu Rakovica.
