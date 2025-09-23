PREDSTAVILE SE BROJNE OPŠTINE: Manifestacija "Iz Mladenovca za Srbiju"
ODRŽANA je manifestacija "Iz Mladenovca za Srbiju", koja je okupila veliki broj učesnika iz drugih opština i gradova, sa ciljem promovisanja kulture, turističkih potencijala i domaće proizvodnje.
U okviru manifestacije organizovano je i takmičenje za najlepše uređen štand. Nagradu u ovoj disciplini osvojilo je Udruženje građana "Varovnice", dok je Gradska opština Grocka imala najlepši štand u kategoriji opština.
U kulturno-umetničkom programu nastupili su KUD "Slavko Manojlović" i KUD "Ljubomir Ivanović Gedža".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Pored gradskih opština Obrenovac, Lazarevac, Stari grad, Grocka, Čukarica, Barajevo predstavila se i pobratimska opština Pale iz Republike Srpske, kao i mnogi drugi.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)