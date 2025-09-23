PREDSTAVILE SE BROJNE OPŠTINE: Manifestacija "Iz Mladenovca za Srbiju"

ODRŽANA je manifestacija "Iz Mladenovca za Srbiju", koja je okupila veliki broj učesnika iz drugih opština i gradova, sa ciljem promovisanja kulture, turističkih potencijala i domaće proizvodnje.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ Lažomer

U okviru manifestacije organizovano je i takmičenje za najlepše uređen štand. Nagradu u ovoj disciplini osvojilo je Udruženje građana "Varovnice", dok je Gradska opština Grocka imala najlepši štand u kategoriji opština.

U kulturno-umetničkom programu nastupili su KUD "Slavko Manojlović" i KUD "Ljubomir Ivanović Gedža".

Pored gradskih opština Obrenovac, Lazarevac, Stari grad, Grocka, Čukarica, Barajevo predstavila se i pobratimska opština Pale iz Republike Srpske, kao i mnogi drugi.