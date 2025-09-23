RELI NA TRGU REPUBLIKE: Danas se zatvoraju tri saobraćajnice u centru grada

MEĐUNARODNI automobilski reli slavnih Gumball 3000, koja se održava na javnim putevima, danas će biti organizovan u Beogradu.

Foto: N.Skenderija

Kako je najavljeno ovaj program održaće se u zoni Trga republike tačnije saobraćaj će biti obustavljen u Kolarčevoj, Francuskoj i Ulici Vase Čarapića do Dositejeve od 14.00 do 23.00.

Kako su saopštili iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, ovogodišnji reli vozi se na relaciji od Istanbula do Ibice, od 20. do 26. septembra, a Beograd će biti treća stanica na ovom putu, od sedam predviđenih.

- Gumball 3000 osnovan je 1999. godine, sa vizijom da kombinuje automobile, muziku, modu i popularnu kulturu. Događaj obuhvata defile i izlaganje oko 150 luksuznih sportskih automobila iz različitih zemalja, sa ciljem promocije automobilizma, turizma, kao i međunarodne saradnje i razmene iskustava. Posetioce očekuje i atraktivan muzički sadržaj, a očekuje se nastup jednog od najznačajnijih imena svetske di-džej scene - saopštili su u Sekretarijatu.