Beograd

BALET NAGRAĐEN ZLATOM: Završeno takmičenje u Surčinu

Jovana Manić

23. 09. 2025. u 11:05

U FINALU takmičenja "Surčin stvara talente" nakon pažljivog razmatranja žiriji je odlučio da ove godine nagradi decu koja su izvela moderan balet i biće nagrađeni sa 1.000 evra.

БАЛЕТ НАГРАЂЕН ЗЛАТОМ: Завршено такмичење у Сурчину

GO Surčin

Drugo mesto i 500 evra odnela je Irena Orić koja je svirala klavir. Bronzu i 300 evra ponela je grupa "Melodija zvezda".

