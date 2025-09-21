Beograd

IZMENJENE TRASE ZA VIŠE OD 40 LINIJA: Planirane brojne izmene u javnom gradskom prevozu za danas zbog manifestacije na Adi Ciganliji

Jovana Manić

21. 09. 2025. u 12:32

MANIFESTACIJA "Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu - IRONMAN 70.3" biće organizovana danas na Adi Ciganliji. Zbog toga će brojne linije javnog gradskog prevoza saobraćati izmenjenim rutama od 6.00 do 15.30.

ИЗМЕЊЕНЕ ТРАСЕ ЗА ВИШЕ ОД 40 ЛИНИЈА: Планиране бројне измене у јавном градском превозу за данас због манифестације на Ади Циганлији

Foto V. Danilov

U Sekretarijatu za javni prevoz najavili su da će danas tokom sportske manifestacije u periodu od 6.00 do 12.30 drugačije saobraćati autobusi sa oznakama 45, 55, 56, 67, 68, 71, 73, 76, 85, 87, 87A, 89, 91, 551, 553, 580, 581, 581A, 581E, 583, 583A, 585, 588, 708, 860, 860B, 860E i 860M.

- U periodu od 12.30 do 15.30 vozila će u smeru ka Obrenovcu saobraćati od terminusa "Beograd na vodi" ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati na svojim redovnim trasama - naveli su u saopštenju.

U navedenom periodu ustaljenu putanju promeniće linije 92, 94, 511, 560E, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 610, 610E, 860A, 860J, 860S, 860C, 860MV i EKO1.

- Vozila sa oznakom EKO1 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Vukovom spomeniku prolaziti kroz naselje Belvil, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom - rekli su u sekretarijatu.

