IZMENJENE TRASE ZA VIŠE OD 40 LINIJA: Planirane brojne izmene u javnom gradskom prevozu za danas zbog manifestacije na Adi Ciganliji
MANIFESTACIJA "Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu - IRONMAN 70.3" biće organizovana danas na Adi Ciganliji. Zbog toga će brojne linije javnog gradskog prevoza saobraćati izmenjenim rutama od 6.00 do 15.30.
U Sekretarijatu za javni prevoz najavili su da će danas tokom sportske manifestacije u periodu od 6.00 do 12.30 drugačije saobraćati autobusi sa oznakama 45, 55, 56, 67, 68, 71, 73, 76, 85, 87, 87A, 89, 91, 551, 553, 580, 581, 581A, 581E, 583, 583A, 585, 588, 708, 860, 860B, 860E i 860M.
- U periodu od 12.30 do 15.30 vozila će u smeru ka Obrenovcu saobraćati od terminusa "Beograd na vodi" ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati na svojim redovnim trasama - naveli su u saopštenju.
U navedenom periodu ustaljenu putanju promeniće linije 92, 94, 511, 560E, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 610, 610E, 860A, 860J, 860S, 860C, 860MV i EKO1.
- Vozila sa oznakom EKO1 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Vukovom spomeniku prolaziti kroz naselje Belvil, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom - rekli su u sekretarijatu.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
