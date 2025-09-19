"PARKIRAJ I VOZI" SA STANICE "JUG": Uz novo prolazno stajalište planirano otvaranje posebnog prostora za automobile

STAJALIŠTE "Jug" na kom su radovi u toku neće biti samo protočna stanice već će se uz njega nalaziti uređen prostor po principi "Parkiraj i vozi", najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. To će omogućiti gostima prestonice da ostave automobil i da autobuskim i šatl linijama koje će polaziti sa ovog stajališta nastave put ka centru grada i tako izbegnu gužve u saobraćaju, a i probleme zbog nepoznavanja prestonice.

D.MILOVANOVIĆ

Gradonačelnik Šapić je podsetio da se odustalo od prvobitnog plana pa su, umesto na parceli Direkcije za gardsko građevinsko zemljište, radovi u toku na zemljištu koje pripada JKP "Parking servis", pošto se radi o većoj površini i procene su da svrsihodinije da tu bude stajalište.

- Taj deo ozbiljno radimo i posvetićemo posebnu pažnju, da to ne bude samo stanice, već neka vrsta lokacije "Parkiraj i vozi" - objasnio je Šapić. - Ima dosta ljudi koji nisu iz Beograda, koji se boje da voze zbog gužve i nepoznavanja grada. Oni će moći da ostave svoje vozilo, plate cenu parkinga SMS porukom i da odatle imate šatl vozila i autobuse kojima možete doći do Slavije i centra grada. U međuvremenu smo obezbedili da se ukloni još jedan objekat, tako da će uključivanje na auto-put biti još kvalitetnije nego što je sada. Zato se sve odužilo jer su veliki radovi u toku.

Ekskurzije i linija do Slavije TERMINAL "Jug" će biti centar za polaske turističkih autobusa i đačkih ekskurzija, a takođe će imati i parking prostor namenjen grupnim posetama gradu. TERMINAL "Jug" će biti centar za polaske turističkih autobusa i đačkih ekskurzija, a takođe će imati i parking prostor namenjen grupnim posetama gradu. Takođe, gradske vlasti planiraju da formiraju posebnu autobusku liniju koja će povezivati putnike sa ovom stanicom. U planu je da ova linija prolazi kroz Bulevar oslobođenja, preko Slavije, Nemanjinom, Savskom i kružno se vraćati na početnu tačku. *Do 10.000, bez depozita!

Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Planirano je da "Jug" bude prolazno stajalište, te će na njemu prevoznicima koji u Beograd dolaze iz pravca juga Srbije biti dozvoljeno da stanu na novo stajalište kod Autokomande. Oni će ovde ostavljati putnike kojima odgovara da ovde izađu i da ne idu do autobuske stanice na Novom Beogradu. Osim toga putnici koji krenu ka jugu naše zemlje ovde će moći da uđu u autobus.

Takođe, međumesni autobusi moći će da iskrcavaju putnike i na stajalištu koje se nalazi na moto-putu kod Doma zdravlja Voždovac, koje će ostati i kada "Jug" bude završen. Sadašnje stajalište na moto-putu ispod nadvožnjaka na Autokomandi u smeru ka jugu biće ukinuto i umesto njega, na oko 50 metara biće upravo stanica "Jug" za bezbedno ukrcavanje putnika i sa parkingom za automobile. Na kompletnom platou biće mesta za oko 40 autobusa.

Terminal "Jug" će biti stajalište protočnog karaktera, pa putnici neće plaćati naknadu za korišćenje, neće biti centralnog staničnog objekta, niti dodatnih komercijalnih sadržaja. Takođe, ukinuće se i stajalište kod Sava centra i najstrože zabranjeno nelegalno korišćenje onog kod Autokomande u smeru ka centru grada, kao i stanica kod Hitne pomoći koje su pojedini prevoznici neretko koristili. Kontrola i sankcionisanje "divljeg" korišćenja stajališta biće zadatak nadležnih inspekcijskih službi.

Stajalište "Jug" rasteretiće Gazelu i prelivanje gužvi na ostale gradske saobraćajnice, jer sada svi autobusi dolaze i odlaze sa nove autobuske stanice u Bloku 42. Kako međugradski autobusi više ne bi išli preko mosta bila su neophodna dva uslova, a to su obilaznica oko Beograda i centralna autobuska stanica.