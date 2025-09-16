Beograd

POVEĆAN IZNOS ZA NOVOGODIŠNJE VAUČERE ZA SVU DECU BEOGRADA: Evo koliko sada iznosi

В. Н.

16. 09. 2025. u 12:01

OD ovde godine biće povećana vrednost novogodišnjih vaučera za decu u Beogradu sa 6.000 na 10.000 dinara.

Foto Shutterstock

Vaučeri će moći da se koriste već od sredine decembra.

Važe za decu zaključno sa četvrtim razredom srednje škole i zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

