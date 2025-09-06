NAJEZDA LISICA I NA MILJAKOVCU: Nedostatak hrane primorao divlje životinje da se bore za opstanak
BEOGRAĐANKA, koja živi na Miljakovcu je u svom dvorištu zatekla neočekivane posetioce!
Zbog vremenskih uslova, suše i nedostatka hrane, tri lisice su se spustile iz Miljakovačke šume pravo u naselje. Navodno, sve ih je više, posebno oko kontejnera i na prostorima gde borave kućni ljubimci. Poslednjih nedelja sugrađani su ih viđali i na Mirijevu, Adi Ciganliji i Bežaniji.
Ovo nije prvi put da se ova lukava životinja spušta u urbanu sredinu u potrazi za hranom. Najčešće ćemo ih naći pored kanti za smeće, ređe kod zgrada, a nekada se kreću i pored kuća sugrađana.
Kako su rekli za RTS iz Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd", njihova pojava nije iznenađujuća, jer zbog toplog vreme, hrana i voda u njihovim prirodnim staništima su smanjene.
- Lisice koje priđu naseljima mogu se vratiti u svoje prirodno okruženje organizovanom akcijom ljudi - objašnjava direktor "Veterine" Budimir Grubić. - Nekako su se i njihove navike poslednjih sedam do deset godina lagano menjale, jer su shvatile da ne moraju baš uvek da love i da je kontejner kada je u pitanju urbana sredina možda mnogo bolja samoposluga nego kada je u pitanju njihovo šumsko okruženje.
Sanja Radosavljević iz Udruženja Animal Rescue Serbia rekla je za "Novosti" da nije prvi put da se ova životinja spušta iz obližnje šume u urbanu sredinu.
- Zapravo smo mi preuzeli njihove teritorije, Beograd se širi sve više i delovi grada koji se nalaze na obodima su česta mesta koja divlje životinje posećuju - izjavila je Radosavljevićeva.
Zbog pojave ove lukave životinje, mnogobrojni sugrađani, koji u svojim dvorištima imaju živinu, male pse i mačke su u strahu. U slučaju da ih neki građani primete u svom okruženju i da ih njihova pojava zabrinjava, mogu se javiti "Veterini", kako bi njihovi timovi preuzeli određene mere i vratili ih u njihovu prirodnu sredinu.
