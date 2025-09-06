NAJEZDA LISICA I NA MILJAKOVCU: Nedostatak hrane primorao divlje životinje da se bore za opstanak

BEOGRAĐANKA, koja živi na Miljakovcu je u svom dvorištu zatekla neočekivane posetioce!

Zbog vremenskih uslova, suše i nedostatka hrane, tri lisice su se spustile iz Miljakovačke šume pravo u naselje. Navodno, sve ih je više, posebno oko kontejnera i na prostorima gde borave kućni ljubimci. Poslednjih nedelja sugrađani su ih viđali i na Mirijevu, Adi Ciganliji i Bežaniji.

Ovo nije prvi put da se ova lukava životinja spušta u urbanu sredinu u potrazi za hranom. Najčešće ćemo ih naći pored kanti za smeće, ređe kod zgrada, a nekada se kreću i pored kuća sugrađana.

Kako su rekli za RTS iz Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd", njihova pojava nije iznenađujuća, jer zbog toplog vreme, hrana i voda u njihovim prirodnim staništima su smanjene.

- Lisice koje priđu naseljima mogu se vratiti u svoje prirodno okruženje organizovanom akcijom ljudi - objašnjava direktor "Veterine" Budimir Grubić. - Nekako su se i njihove navike poslednjih sedam do deset godina lagano menjale, jer su shvatile da ne moraju baš uvek da love i da je kontejner kada je u pitanju urbana sredina možda mnogo bolja samoposluga nego kada je u pitanju njihovo šumsko okruženje.

Viđena na Novom bežanijskom grobljuPSI lutalice i mačke nisu jedine životinje koje posećuju beogradska groblja u potrazi za hranom koju građani ostavljaju. Početkom avgusta na Novom bežanijskom groblju Beograđani su imali susret i sa gladnom lisicom. Ona nije bila uplašena i na video-snimku, koji je kružio društvenim mrežama, u pozadini se čulo kako je dete doziva "Lijo, lijo".

Sanja Radosavljević iz Udruženja Animal Rescue Serbia rekla je za "Novosti" da nije prvi put da se ova životinja spušta iz obližnje šume u urbanu sredinu.

- Zapravo smo mi preuzeli njihove teritorije, Beograd se širi sve više i delovi grada koji se nalaze na obodima su česta mesta koja divlje životinje posećuju - izjavila je Radosavljevićeva.

Zbog pojave ove lukave životinje, mnogobrojni sugrađani, koji u svojim dvorištima imaju živinu, male pse i mačke su u strahu. U slučaju da ih neki građani primete u svom okruženju i da ih njihova pojava zabrinjava, mogu se javiti "Veterini", kako bi njihovi timovi preuzeli određene mere i vratili ih u njihovu prirodnu sredinu.