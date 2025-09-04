Beograd

OVA OPŠTINA SUTRA OSTAJE BEZ VODE: Obavezno spremite zalihe

В.Н.

04. 09. 2025. u 21:08

JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra deo potrošača u opštini Zvezdara biti bez vode zbog planiranih radova.

ОВА ОПШТИНА СУТРА ОСТАЈЕ БЕЗ ВОДЕ: Обавезно спремите залихе

Foto: I. Marinković

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama: Cvetanovoj ćupriji od Braće Srnić do Alberta Vajsa, Mihajla Kostića Pljake, Pavla Savića, Tome Zdravkovića, Jovana Belića i Srđana Kneževića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUDROST OCA TADEJA: Zašto neki ljudi imaju sve, a neki celi život pate

MUDROST OCA TADEJA: Zašto neki ljudi imaju sve, a neki celi život pate