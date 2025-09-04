OVA OPŠTINA SUTRA OSTAJE BEZ VODE: Obavezno spremite zalihe
JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra deo potrošača u opštini Zvezdara biti bez vode zbog planiranih radova.
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama: Cvetanovoj ćupriji od Braće Srnić do Alberta Vajsa, Mihajla Kostića Pljake, Pavla Savića, Tome Zdravkovića, Jovana Belića i Srđana Kneževića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
