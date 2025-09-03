NOVA PROMENA RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA U BEOGRADU: Otkriveno do kada traju izmene

TOKOM realizacije manifestacije "Trka 10K Beograd 2025", doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Manifestacija zbog koje će biti izmenjen režim rada gradskog prevoza će se održati na trasi: Bulevar Nikole Tesle (od zone raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina) Karađorđeva (do zone raskrsnice sa Avijatičarskim trgom) Bulevar Nikole Tesle Trešnjin cvet (okret na sredini ulice) Trešnjinog cveta Bulevar Nikole Tesle Ušće (okret u visini TC-a "Ušće") Bulevar Nikole Tesle Ušće (pored Brankovog mosta) Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) Ušće (pored Parka prijateljstva) Bulevar Nikole Tesle.

Kako se menja gradski prevoz

Vozila JGP-a će se za vreme održavanje manifestacije kretati izmenjenim trasama i to tako što će linija 9A 6. septembra, od 16 do 21 čas, umesto ulicama Ušće i Sajmište, u smeru ka Bloku 45, kretati od Brankovog mosta ulicama: Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati na svojoj redovnoj trasi, a linija 60L će istog dana, od 16 do 21 čas, umesto ulicama Ušće i Sajmište, u smeru ka "Toplani", kretati od Brankovog mosta sledećim ulicama: Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Vladimira Popovića, Zemunski put, Brodarskom i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi linije 60.

Osim toga, linije 15, 84, 704, 706 i 707 će 5. septembra, od 8 časova, do 6. septembra do 6 časova umesto Bulevarom Nikole Tesle, u smeru ka Zemunu, saobraćati od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina Trešnjinog cveta Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati na svojim redovnim trasama.

Iste linije će 6. septembra, od šest do 16 časova, umesto Bulevarom Nikole Tesle, u oba smera ići od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina Trešnjinog cveta Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama.

Osim toga, u intervalu od 16 do 21 čas, 6. septembra, vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina Aleksandra Dubčeka i dalje na redovnim trasama, dok će se od 21 do 24 časa istog dana vozila umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na trasi Bulevar Mihajla Pupina Trešnjinog cveta Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama.

U saopštenju se navodi da će vozila na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

