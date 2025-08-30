SREĐENA POSLE 65 GODINA: Završena kompletna rekonstrukcija Osnovne škole "Oslobodioci Beograda"

POSLE godinu dana sveobuhvatne rekonstrukcije, učenici Osnovne škole "Oslobodioci Beograda" ponovo će sesti u klupe - ali u potpuno novom, modernom i bezbednom okruženju. Ovo je prva rekonstrukcija od osnivanja škole, koja će u oktobru proslaviti 65. rođendan. Radovi su obuhvatili celu zgradu - od temelja do krova. Urađena je statička sanacija postavljanjem potpornih stubova, zamenjena kompletna stolarija, obnovljena infrastruktura (struja, grejanje, vodovod), sređeni su kabineti, učionice i školsko dvorište, ugrađen lift.

Foto: N. Skenderija

Naša ekipa je juče posetila školu, gde je bila gužva kao košnici. Više od sto radnika je glancalo prozore i podove, unosio se preostali nameštaj, sređivalo dvorište, obavljanjale završne provere protivpožarnog sistema, kako bi sve bilo spremno za povratak đak. Na ulazu, u hodniku dočekao nas je veliki crtež u kamenu koji je urađen po skici učenika.

- Statika i bezbednost dece, kako u školi tako i u dvorištu, su nam bili na prvom mestu - kaže Radica Karović, direktorka škole. - Povećali smo kapacitete učionica i napravili fleksibilniji raspored. U prizemlju su prvi i drugi razred, a u suterenu će biti treći i četvrti razred. Na prvom i drugom spratu nalaze se kabineti. Tu je i kuhinja i prostor za produženi boravak. Radili smo temeljno, sa idejom da u narednih 30 do 40 godina ništa ne mora ponovo da se radi. Velika zahvalnost Gradu, koji je obezbedio novac za rekonstrukciju i omogućio da imamo najlepšu školu.

U PRAVILNIKU I KAZNE U skladu sa novim Pravilnikom o ponašanju biće uvedene mere zaštite školske imovine i prostora. Tako će za uništavanje klupa, tabli, pločica i bacanja papiprića u dvorištu, odgovornost snositi roditelji i morati da plate štetu - Nastojimo da našu decu osvestimo da je škola njihov prostor, da je treba čuvati i poštovati - ističe Karović.

Na školskom placu od 60 ari, biće organizovana integrisana nastava u učionicima na otvorenom u kojima ima mesta za 65 đaka, a u drugom delu dvorišta likovna kolonija. Na časovima "u prirodi" profesori iz više predmeta istovremeno će obrađivati istu temu, recimo Kosovski boj, kroz istoriju, književnost i likovnu umetnost. Nastava će biti prilagođena dečijim interesovanjima i savremenim obrazovnim standardima. Škola se posebno ponosi što je u razvojni plan za narednih pet godina uvela sadržaje koji podstiču kreativnost i multidisciplinarno učenje - poput robotike i parfimerije, koji će imati i svoj radni prostor.

MATEMATIČKI VRT U saradnji sa Institutom "Josif Pančić", koji će donirao sadnice u dvorištu će pono nići "matematički vrt". Lekovito bilje biće zasađeno u tri geometrijska oblika - trougao, kvadrat i krug. Deca će sama brati i sušiti listove žalfije, ruzmarina koji se koriste za čajeve, ali i za pravljenje kozmetičkih proizvoda.

- Naš cilj je da škola bude, ne samo mesto gde se stiče znanje, već i prostor u kom deca otkrivaju svoje afinitete, grade samopouzdanje i razvijaju socijalne veštine. Želimo da svaki đak, kada izađe iz naše škole, bude prepoznatljiv po znanju, ali i po veštinama i vrednostima koje je ovde steklo - ističe direktorka Karović. - Kroz ponuđene vannastavne aktivnosti mi treba da otkrijemo kakvi su afiniteti svakog učenika i da radimo na razvoju istih.

Pored unutrašnjih i radova na fasadi, prvi put su radnici "Zelenila" ušli u dvorište. Ime škole iznad ulaza biće ispisano istim fontom slova, kao i na obližnjem groblju "Oslobodilaca Beograda".