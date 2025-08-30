Beograd

SREĐENA POSLE 65 GODINA: Završena kompletna rekonstrukcija Osnovne škole "Oslobodioci Beograda"

Branka Borisavljević

30. 08. 2025. u 13:54

POSLE godinu dana sveobuhvatne rekonstrukcije, učenici Osnovne škole "Oslobodioci Beograda" ponovo će sesti u klupe - ali u potpuno novom, modernom i bezbednom okruženju. Ovo je prva rekonstrukcija od osnivanja škole, koja će u oktobru proslaviti 65. rođendan. Radovi su obuhvatili celu zgradu - od temelja do krova. Urađena je statička sanacija postavljanjem potpornih stubova, zamenjena kompletna stolarija, obnovljena infrastruktura (struja, grejanje, vodovod), sređeni su kabineti, učionice i školsko dvorište, ugrađen lift.

СРЕЂЕНА ПОСЛЕ 65 ГОДИНА: Завршена комплетна реконструкција Основне школе Ослободиоци Београда

Foto: N. Skenderija

.

Naša ekipa je juče posetila školu, gde je bila gužva kao košnici. Više od sto radnika je glancalo prozore i podove, unosio se preostali nameštaj, sređivalo dvorište, obavljanjale završne provere protivpožarnog sistema, kako bi sve bilo spremno za povratak đak. Na ulazu, u hodniku dočekao nas je veliki crtež u kamenu koji je urađen po skici učenika.

- Statika i bezbednost dece, kako u školi tako i u dvorištu, su nam bili na prvom mestu - kaže Radica Karović, direktorka škole. - Povećali smo kapacitete učionica i napravili fleksibilniji raspored. U prizemlju su prvi i drugi razred, a u suterenu će biti treći i četvrti razred. Na prvom i drugom spratu nalaze se kabineti. Tu je i kuhinja i prostor za produženi boravak. Radili smo temeljno, sa idejom da u narednih 30 do 40 godina ništa ne mora ponovo da se radi. Velika zahvalnost Gradu, koji je obezbedio novac za rekonstrukciju i omogućio da imamo najlepšu školu.

U PRAVILNIKU I KAZNE

U skladu sa novim Pravilnikom o ponašanju biće uvedene mere zaštite školske imovine i prostora. Tako će za uništavanje klupa, tabli, pločica i bacanja papiprića u dvorištu, odgovornost snositi roditelji i morati da plate štetu

- Nastojimo da našu decu osvestimo da je škola njihov prostor, da je treba čuvati i poštovati - ističe Karović.

Na školskom placu od 60 ari, biće organizovana integrisana nastava u učionicima na otvorenom u kojima ima mesta za 65 đaka, a u drugom delu dvorišta likovna kolonija. Na časovima "u prirodi" profesori iz više predmeta istovremeno će obrađivati istu temu, recimo Kosovski boj, kroz istoriju, književnost i likovnu umetnost. Nastava će biti prilagođena dečijim interesovanjima i savremenim obrazovnim standardima. Škola se posebno ponosi što je u razvojni plan za narednih pet godina uvela sadržaje koji podstiču kreativnost i multidisciplinarno učenje - poput robotike i parfimerije, koji će imati i svoj radni prostor.

MATEMATIČKI VRT

U saradnji sa Institutom "Josif Pančić", koji će donirao sadnice u dvorištu će pono nići "matematički vrt". Lekovito bilje biće zasađeno u tri geometrijska oblika - trougao, kvadrat i krug. Deca će sama brati i sušiti listove žalfije, ruzmarina koji se koriste za čajeve, ali i za pravljenje kozmetičkih proizvoda.

- Naš cilj je da škola bude, ne samo mesto gde se stiče znanje, već i prostor u kom deca otkrivaju svoje afinitete, grade samopouzdanje i razvijaju socijalne veštine. Želimo da svaki đak, kada izađe iz naše škole, bude prepoznatljiv po znanju, ali i po veštinama i vrednostima koje je ovde steklo - ističe direktorka Karović. - Kroz ponuđene vannastavne aktivnosti mi treba da otkrijemo kakvi su afiniteti svakog učenika i da radimo na razvoju istih.

Foto: Фото: Н. Скендерија

POGLEDAJ GALERIJU

Pored unutrašnjih i radova na fasadi, prvi put su radnici "Zelenila" ušli u dvorište. Ime škole iznad ulaza biće ispisano istim fontom slova, kao i na obližnjem groblju "Oslobodilaca Beograda".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne