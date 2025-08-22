Beograd

MAJSTORI U SURČINU: Radovi na vodovodnoj mreži

Jovana Manić

22. 08. 2025. u 11:13

ZAPOČETI su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljima Progar i Jakovo, u opštini Surčin.

МАЈСТОРИ У СУРЧИНУ: Радови на водоводној мрежи

Foto: Vodovod

Ukupna dužina cevovoda predviđena za rekonstrukciju iznosi preko dva kilometra, a termin za završetak je do polovine decembra.

U Jakovu će se radovi izvoditi u ulicama Palih boraca i Savskoj, gde će azbestno-cementni cevovod, prečnika osam centimetara, biti zamenjen novim duktilnim cevovodom prečnika 15 centimetara. Za izvođenje radova dobijeno je rešenje Sekretarijata za saobraćaj, kojim se odobrava postavljanje privremene saobraćajne signalizacije, zauzeće i raskopavanje kolovoza, izmena režima saobraćaja u Ulici palih boraca, kao i obustava saobraćaja u Savskoj ulici, do 17. oktobra.

O početku radova u Ulici 12. avgusta u naselju Progar, gde je takođe planirana zamena postojećeg cevovoda novim duktilnim, javnost će biti naknadno obaveštena.

