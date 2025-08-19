Beograd

OVI DELOVI BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Ovo su tačne adrese

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 22:17

IZ JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" upozorili su građane da će sutra doći do isključenja vode na teritoriji opštine Zvezdara.

ОВИ ДЕЛОВИ БЕОГРАДА СУТРА БЕЗ ВОДЕ: Ово су тачне адресе

S.B.

Vode na Zvezdari sutra neće biti do 18 časova na neparnoj strani Bulevara kralja Aleksandra, od Jedrenske do Tršćanske ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" obezbedio je auto-cisterne.

Na potrošače apeliju da uprkos tome pripreme neophodne zalihe.

(Informer)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Večeras svečano otvaranje “Dečjeg leta na Ušću” – počinje porodična letnja avantura u organizaciji Grada Beograda
Beograd

0 2

Večeras svečano otvaranje “Dečjeg leta na Ušću” – počinje porodična letnja avantura u organizaciji Grada Beograda

Danas u 18 časova na beogradskom Ušću biće svečano otvoreno “Dečje leto na Ušću”, deo programa Beogradsko leto, koje će trajati do 10. septembra i svakog dana nuditi bogat sadržaj za decu, roditelje i sve posetioce glavnog grada. U organizaciji Grada Beograda, Ušće će tokom gotovo mesec dana biti centralno mesto porodičnih okupljanja, igre i zabave.

15. 08. 2025. u 15:30

POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet
Beograd

0 1

POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet

OBUHVAT predškolaca obaveznom vakcinacijom je znatno veći nego prošle godine, ali nedovoljan da bi se stvorio kolektivni imunitet protiv nekih davno zaboravljenih bolesti, kojim smo svedočili u prethodnom periodu poput morbila ili velikog kašlja. Iako je potvrda o imunizaciji uslov za upis u prvi razed osnovne škole, ima i pedijatara koji "zažmure". Kako se pregledi za polazak u školu, mogu obaviti i u privatnim zdravstvenim ustanova, lekarska uverenja se izdaju i bez toga da je predškolac primio sve neophodne vakcine.

14. 08. 2025. u 15:44

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu