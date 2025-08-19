OVI DELOVI BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Ovo su tačne adrese

IZ JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" upozorili su građane da će sutra doći do isključenja vode na teritoriji opštine Zvezdara.

Vode na Zvezdari sutra neće biti do 18 časova na neparnoj strani Bulevara kralja Aleksandra, od Jedrenske do Tršćanske ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" obezbedio je auto-cisterne.

Na potrošače apeliju da uprkos tome pripreme neophodne zalihe.

