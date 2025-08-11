KRAJ SEZONE NA LIDU: Pripadnici Vojske Srbije uklanjaju pontonski most od Zemunskog keja do plaže
ČUVENA zemunska plaža Lido ostaje bez kupača! Pripadnici Vojske Srbije su krajem juna spojili Zemunski kej i peščanu plažu velikim pontonskim mostom, međutim, od juče on više nije dostupan građanima jer počinje njegovo uklanjanje.
Ovaj čelični džin, dug 345 metara i težak 20 tona, bio je jedini put do plaže na Lidu, pa njegovo rastavljanje znači i kraj sezone. Turistička organizacija Zemuna navela je da je razlog ranijeg uklanjanja vojna parada planirana za septembar, a most će poslužiti za vojne vežbe.
- Pripadnici Vojske Srbije godinama unazad premošćavaju Dunav od zemunske obale do Velikog ratnog ostrva, na veliko zadovoljstvo Beograđana. Pontonski most će i ove godine biti u funkciji do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon - najavili su iz Vojske Srbije kada je ponton postavljen.
Boravak na "zemunskom moru" do juče je posetiocima obezbeđivao prijatan boravak uz uređenu plažu i terene za sportove na pesku, kao i pijaću vodu i tuševe.
Dežurali spasioci i medicinske službe
Gradska opština Zemun i Turistička organizacija su 1. jula tradicionalno otvorili kupališnu sezonu na plaži Lido. Građanima su mogli besplatno mogu da koriste pontonski most svakoga dana od 8.00 do 19.00. Za bezbednost građana brinule su čuvarska i spasilačka ekipe, kao i dežurna medicinska služba.
Svi zaljubljenici u Veliko ratno ostrvo imali su u ponudi i raznovrstan program u okviru manifestacije "Leto na Lidu".
Podsetimo, prošlog vikenda na društvenim mrežama pojavili su se navodi da se otkačio pontonski most. Prelaz jeste bio zabranjen, ali zbog radova na produžavanju mosta, a odmah sutra je ponton otvoren. Prema nezvaničnim informacijama, razlog za spuštanje rampe bio je viši vodostaj Dunava, pa su preduzete mere da bi bezbednost kupača bila osigurana.
