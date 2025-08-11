AUTOBUS 31 NASTAVLJA DA KRUŽI: Putari i dalje rade u centru prestonice, rok za završetak posla je 23. avgust
Na Trgu republike u toku su završi radovi, a krajnji rok da putari završe posao, kako su najavili iz Grada, je 23. avgust. U ovom periodu privremeni režim saobraćaja na Trgu republike i u Francuskoj ulici ostaje isti kao i do sada.
Cela Kolarčeva ulica je zatvorena, pa izlazak na Trg Nikole Pašića nije moguć. Pored toga, vozači iz Prizrenske ulice mogu da nastave samo Balkanskom bez izlaska kod hotela "Moskva", a dvosmerni saobraćaj se odvija na potezu od Dečanske do Francuske.
Kada je u pitanju javni gradski prevoz, trolejbusi na linijama 28, 29, 41 i autobus 22A su ukinuti. Linija 24 će saobraćati u oba smera izmenjeno, baš kao i linija 27, 37 i 44. U nastavku Terazija, kao i u Ulici kralja Milana do Kneza Miloša, za vozače će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćaj odvijati dvosmerno. U skladu sa tim, autobus sa brojem 31, koji koristi najveći broj Beograđana svakog dana, u smeru od Konjarnika vozi na trasi: Trg Slavija - Nemanjina - Kneza Miloša - Takovska - Svetogorska - Makedonska - Trg republike - terminus "Trg republike" - Braće Jugovića - Makedonska - Svetogorska - Takovska - Kneza Miloša - Nemanjina - Trg Slavija i dalje redovno prema Konjarniku.
Iz Sekretarijata za javni prevoz saopštili su da, zbog ove situacije, građanima neće biti dostupna garaža "Pionirski park" u Ulici Dragoslava Jovanovića.
