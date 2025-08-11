Beograd

AUTOBUS 31 NASTAVLJA DA KRUŽI: Putari i dalje rade u centru prestonice, rok za završetak posla je 23. avgust

Jovana Manić

11. 08. 2025. u 12:52

Na Trgu republike u toku su završi radovi, a krajnji rok da putari završe posao, kako su najavili iz Grada, je 23. avgust. U ovom periodu privremeni režim saobraćaja na Trgu republike i u Francuskoj ulici ostaje isti kao i do sada.

АУТОБУС 31 НАСТАВЉА ДА КРУЖИ: Путари и даље раде у центру престонице, рок за завршетак посла је 23. август

Foto V. Danilov

Cela Kolarčeva ulica je zatvorena, pa izlazak na Trg Nikole Pašića nije moguć. Pored toga, vozači iz Prizrenske ulice mogu da nastave samo Balkanskom bez izlaska kod hotela "Moskva", a dvosmerni saobraćaj se odvija na potezu od Dečanske do Francuske.

Kada je u pitanju javni gradski prevoz, trolejbusi na linijama 28, 29, 41 i autobus 22A su ukinuti. Linija 24 će saobraćati u oba smera izmenjeno, baš kao i linija 27, 37 i 44. U nastavku Terazija, kao i u Ulici kralja Milana do Kneza Miloša, za vozače će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćaj odvijati dvosmerno. U skladu sa tim, autobus sa brojem 31, koji koristi najveći broj Beograđana svakog dana, u smeru od Konjarnika vozi na trasi: Trg Slavija - Nemanjina - Kneza Miloša - Takovska - Svetogorska - Makedonska - Trg republike - terminus "Trg republike" - Braće Jugovića - Makedonska - Svetogorska - Takovska - Kneza Miloša - Nemanjina - Trg Slavija i dalje redovno prema Konjarniku.

Iz Sekretarijata za javni prevoz saopštili su da, zbog ove situacije, građanima neće biti dostupna garaža "Pionirski park" u Ulici Dragoslava Jovanovića.

